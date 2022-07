Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 22 juillet 2022

5 ( 1 )

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 22 juillet 2022 – En ce début de semaine, il est l’heure pour les fans de la série de France 2 « Un si grand soleil » les plus curieux d’en savoir plus sur ce qui les attend. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Enzo cache des choses à son père pour se rapprocher de celle qui fait battre son coeur.

Gary est pris de court tandis que Manu tente de renouer le dialogue avec Camille.



Lundi 18 juillet 2022, épisode 920 : Alors qu’Akim ne digère pas la nouvelle qu’il vient d’apprendre, Noémie va passer une journée pleine de rebondissements. Quant à Cécile, elle veut que les choses avancent le plus vite possible.

Mardi 19 juillet 2022, épisode 921 : Alors que Florent s’implique trop dans son travail, Akim a des remords pour son attitude. De son côté, Gary essaie de se comporter comme un gentleman. Quant à Camille, elle est sur des charbons ardents.

Mercredi 20 juillet 2022, épisode 922 : Tandis que Manu a l’occasion d’interpeler une dangereuse suspecte, Steve revient au lycée auréolé de gloire. Quant à Enzo, il ne sait pas quoi faire pour se rapprocher d’une personne qui le touche beaucoup.

Jeudi 21 juillet 2022, épisode 923 : Tandis que Camille voit l’avenir en grand, Aurore sait-elle vraiment ce qu’elle fait ? De son côté, Steve se voit offrir une opportunité en or, et Gary est pris de court par la situation.

Vendredi 22 juillet 2022, épisode 924 : Tandis que Manu tente de renouer le dialogue, Inès voit clair dans le jeu de son père. De son côté, Steve est dans une situation très inconfortable, et Enzo n’hésite pas à cacher des choses à son père.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 4 au 8 juillet 2022 en cliquant ICI

du 11 au 15 juillet 2022 en cliquant ICI

