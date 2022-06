Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 15 juillet 2022

5 ( 4 )

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 15 juillet 2022 – En cette fin de week-end, il est temps pour les fans de « Un si grand soleil » les plus impatients d’en savoir plus sur ce qui les attend. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Camille se sent délaissée tandis que Claire n’arrive plus à faire confiance. Gary ne manque pas d’idées alors que Ludo apprend une nouvelle surprenante. Et Inès démarre un chapitre de sa vie !

Lundi 11 juillet 2022, épisode 915 : Alors que Jade doit faire les bons choix, Camille se sent délaissée et le fait savoir. Claire, quant à elle, ne peut plus faire confiance. Quant à Thierry, il est à deux doigts de parvenir à ses fins.



Mardi 12 juillet 2022, épisode 916 : Alors que Jade passe à l’action, Verneuil a du mal à supporter son incarcération. De son côté, Ludo n’en revient pas de ce qu’il a vu. Quant à Gary, il n’est jamais à court d’idée pour faire sourire les gens.

Mercredi 13 juillet 2022, épisode 917 : Tandis qu’Enzo est prêt à se plier en quatre pour une cliente, Jade veut tourner une page de sa vie. Ludo, lui, n’en revient pas de ce qu’il apprend, et personne n’empêchera Gary de faire ce qu’il a à faire.

Jeudi 14 juillet 2022, épisode 918 : Tandis qu’Inès est très à l’aise dans ses nouvelles fonctions, Dimitri veut profiter du moment présent. Quant à Florent, remettra-t-il en doute la sincérité d’un de ses clients ? Pendant ce temps, en prison, une mauvaise nouvelle attend les enquêteurs…

Vendredi 15 juillet 2022, épisode 919 : Tandis que l’inquiétude monte concernant le sort de Carole, Akim et Lucille ne sont pas sur la même longueur d’onde. De son côté, Enzo se met la pression avant un rendez-vous important.

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ?

