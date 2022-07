« Une belle équipe » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (dimanche 17 juillet 2022)

5 ( 1 )

« Une belle équipe » : histoire et interprètes du film de France 2 ce soir, dimanche 17 juillet 2022 – Ce dimanche soir à la télé, France 2 vous propose le film inédit « Une belle équipe », sorti en salles en 2018 et réalisé par Mohamed Hamidi avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette, Sabrina Ouazani, Laure Calamy et Guillaume Gouix.







A voir ce soir dès 21h10 sur France 2.







« Une belle équipe » : le synopsis

Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu’à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de la petite communauté…

Interprètes et personnages

Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette, Sabrina Ouazani, Laure Calamy et Guillaume Gouix



VIDEO bande-annonce

