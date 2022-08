« Brice de Nice » : 3 choses à savoir sur le film diffusé ce soir sur 6ter (31 août)

5 ( 5 )

Brice de Nice au programme TV du mercredi 31 août 2022 – Ce mercredi soir à la télé, 6ter vous propose un bon moment de rire devant le film culte de Jean Dujardin « Brice de Nice ».







Publicité





A voir ou à revoir ce soir dès 21h10 sur 6ter ou en streaming vidéo via la fonction direct de 6play.







Publicité





« Brice de Nice » : histoire, synospsis

Brice, éternel adolescent de 30 ans, s’est créé un personnage de « surfeur, winner ascendant snowboarder ». Il vit à Nice dans la luxueuse villa familiale. Chaque matin, vêtu d’un tee-shirt jaune, il attend devant une mer d’huile « sa » vague, qui lui permettrait de montrer ses talents de surfeur. Il passe ses journées à regarder le surfeur Patrick Swayze dans son film culte Point Break, asséner aux autres ses réparties assassines et parler de lui… Lorsque son père est envoyé en prison pour blanchiment d’argent, Brice se retrouve à la rue. Voyant l’annonce d’une compétition de surf avec un prix de 100 000 dollars à la clé, Brice part pour la Côte basque…

Casting

Avec : Jean DUJARDIN (Brice de Nice), Clovis CORNILLAC (Marius), Bruno SALOMONE (Igor d’Hossegor), Élodie BOUCHEZ (Jeanne), Alexandra LAMY (la sirène), Antoine DULÉRY (Micky la légende), et Delphine CHANEAC (Marjorie)



Publicité





3 choses à savoir

– C’est Jean Dujardin qui a inventé le personnage de Brice de Nice en solo et en tant que membre de la troupe de comiques des Nous Ç Nous dans les années 1990.

– À l’origine, la scène finale devait être Brice surfant sur un tsunami géant qui ravage Nice, la catastrophe étant filmée avec légèreté. Mais après le meurtrier tsunami du 26 décembre 2004, à quatre mois de la sortie du film, le scénario dut être changé et la scène remplacée

– Malgré une critique moyenne, Brice de Nice a bien rempli les salles de cinéma avec plus de 4 millions d’entrées lors de sa sortie en 2004

Bande-annonce

Voici la bande-annonce officielle de votre film.

« Brice de Nice » à voir ou à revoir ce soir dès 21h10 sur 6ter et 6play.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note