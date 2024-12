« Zorro » : votre nouvelle série ce soir sur France 2 (23 décembre 2024)

Publicité





« Zorro » au programme TV du lundi 23 décembre 2024 – Ce lundi soir, France 2 lance sa nouvelle série inédite « Zorro ». Une série portée par Jean Dujardin et déjà mise en ligne sur la plateforme Paramount+ en septembre dernier. Au programme ce soir, les 4 premiers épisodes inédits.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





« Zorro » – le synopsis

En 1821, Don Diego de la Vega accède au poste de maire de sa chère ville de Los Angeles, déterminé à la faire prospérer. Cependant, la municipalité se retrouve en proie à de graves difficultés financières, causées par l’avidité d’un influent homme d’affaires local. Cela fait vingt ans que Diego n’a pas endossé le rôle de Zorro, mais face à cette crise, il se voit contraint de ressortir son masque et son épée pour défendre l’intérêt général. Rapidement, il découvre que jongler entre ses responsabilités de maire et sa double vie de justicier est un défi redoutable, mettant son mariage avec Gabriella, qui ignore tout de son secret, à rude épreuve.

Vos épisodes du 23 décembre 2024

Episode 1 : 1821. Don Diego succède à son père à la tête de Los Angeles, 1200 âmes. Il a pour projet d’y amener l’eau, mais se heurte à la réalité d’une ville surendettée auprès de Don Emmanuel. La situation est désespérée, et Diego doit trouver une solution…



Publicité





Episode 2 : Après le baiser échangé entre Gabriella et Zorro, Diego décide de se débarrasser du costume de son double. C’est à visage découvert et avec l’appui de la loi qu’il est bien décidé à mettre un terme aux pratiques esclavagistes de Don Emmanuel !

Episode 3 : Après l’ouverture du casino, les jetons sont devenus l’unique monnaie en ville. Pire, alors que le peuple refuse de payer l’impôt pour reconstruire le château d’eau, Don Emmanuel n’hésite pas à donner son argent pour ériger une statue en or de Zorro !

Episode 4 : Zorro est ivre de joie suite à la nuit passée avec Gabriella… et Diego ivre de douleur. Si seulement ils n’étaient pas un seul et même homme ! Étourdi par sa jalousie, Zorro demande à Gabriella l’impossible : choisir entre Diego et lui.

Le casting

Avec Jean Dujardin (Don Diego/Zorro), Audrey Dana (Gabriella), André Dussollier (Don Alejandro), Eric Elmosnino (Don Emmanuel), Grégory Gadebois (Le Sergent), Salvatore Ficarra (Bernardo), Baltasar Espinach (Nakai)