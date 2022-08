Crimes parfaits du 23 août : vos épisodes ce soir sur France 3

5 ( 1 )

Crimes parfaits du 23 août 2022 – Pour pas changer en ce mois d’août, ce soir France 3 vous propose des rediffusions. Il s’agit de quatre épisodes de la série « Crimes parfaits ». Pas moins de 4 épisodes au programme aujourd’hui !







Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV .







Crimes parfaits du 23 août 2022 : 4 épisodes en rediffusion

Saison 3, épisode 5 « Ivresse des profondeurs » : Suite à un accident mortel de plongée, l’enquêtrice Louise et son adjointe Fatou sont chargées de mener les investigations. Elles se mettent sur la piste de l’un des quatre plongeurs restants, qui étaient tous présents sur le yacht au moment du meurtre. Louise doit également gérer des problèmes personnels. Elle traverse en effet une mauvaise passe avec son mari, à cause des agissements de ce dernier.

Saison 3, épisode 6 « La femme est un homme comme les autres » : Le corps d’une femme gisant dans son entrée, un clochard qui boite, un bar de plage ensoleillé qui dissimule de lourds secrets… Le capitaine Louise Bonne est aux prises avec le harcèlement au travail, mais pas forcément exercé par qui l’on croit.



Saison 2, épisode 9 « A la vie, à la mort » : Annabelle, 15 ans, est tombée amoureuse de son parrain, Alex, 48 ans, et lui d’elle. Bruno, le père de la jeune fille, ne peut se résoudre à accepter cette idée… quitte à tuer pour cela. Louise et Fatou vont enquêter dans une entreprise de pompes funèbres où Bruno et Alex, amis d’enfance, travaillaient ensemble.

Saison 2, épisode 10 « Trop beau pour être vrai » : Le patron d’une petite société de mareyage, un homme charmant, bien sous tous rapports, très humain, dévoué à sa famille et à sa petite équipe d’employés, est retrouvé tué de plusieurs façons différentes, toutes potentiellement mortelles.

Accident, meurtre ? Une façon de noyer le poisson ? Ou bien une vengeance collective exercée contre un véritable tyran ? Un casse-tête comme Louise les adore qui va rendre folle la scientifique.

Crimes parfaits du 23 août, la bande-annonce

Voici les images d’une soirée qui s’annonce parfaite pour tous les amateurs d’enquêtes policières !

Retrouvez « Crimes parfaits » en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV

