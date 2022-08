Demain nous appartient spoiler : le commissariat attaqué (vidéo épisode du 25 août)

3 ( 2 )

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance – L’enquête de police continue cette semaine dans « Demain nous appartient ». La police recherche activement le braqueur clown mais dans quelques jours, c’est le commissariat qui va être attaqué !







En effet, une bombe va être posée au commissariat.







Mona, inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Georges, débarque sur place. Sara ne peut rien lui dire et demande à Mona de rentrer chez elle. Mais elle refuse !

Sara lui explique qu’ils ont reçu un colis piégé et Georges est le plus qualifié pour s’en occuper…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo du 25 août : une bombe au commissariat

