Un si grand soleil du 23 août : Louis ment (résumé épisode 957 en avance)

Un si grand soleil du 23 août, spoiler résumé de l’épisode 957 en avance – Si vous êtes accro au feuilleton quotidien « Un si grand soleil » et curieux d’en savoir plus sur ce qui vous attend ? Alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mardi 23 août.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Un si grand soleil du 23 août, Léonor doute de Louis

Elisabeth est sous le choc. Avec Alain ils viennent d’atterrir à Montpellier, Elisabeth doit vite aller chez L Cosmétiques pour parler aux employés. Elle n’arrive pas à réaliser que Myriam est morte.

Elisabeth est très émue et très triste quand elle parle à ses employés. Elle espère que la police va trouver le coupable. Bertier, Bilal et Enric sont en larmes. Bertier revoit la scène, il n’arrive pas à s’en remettre.



De son côté, Claire va mal et Florent se demande si c’est une bonne idée d’aller travailler. Il lui propose de poser quelques jours et partir tous les deux. Mais Claire n’a pas la tête à ça. Elle finit par s’effondrer dans les bras de Florent.

Alex va mal lui aussi, il est effondré. Il est très remonté d’avoir été écarté de l’enquête et s’en prend à Julie. Au commissariat, Manu informe Becker que ce n’était pas un accident. Myriam a été poussée et de la marchandises a été volée. Mais avec de l’essence retrouvée sur les cartons, la police se demande si quelqu’un n’a pas voulu se venger de Myriam personnellement et mettre le feu ! Et sans effraction, ils cherchent du côté de ceux qui avait accès aux clés de l’entrepôt…

Au tennis, Léonor vient parler à Kira. Elle est désolée pour Myriam mais lui dit qu’elle s’inquiète pour Louis. Elle lui demande s’ils se sont parlés. Kira le couvre pour le soir de la mort de Myriam, elle explique qu’ils sont allés au cinéma. Kira informe Louis des questions de sa mère.

A l’hôpital, Claire s’effondre et pleure. Elle confie à sa collègue qu’elle a perdu sa meilleure amie. Elisabeth est interrogée au commissariat, elle explique qu’elle était en vacances et fond en larmes. Enric va fournir une liste des gens qui ont les clés de l’entrepôt. Marc est choqué d’apprendre que Myriam a été tuée, il est interrogé avec Louis, qui fait profil bas.

Alex demande des infos à Manu, qui refuse de l’informer. Et au camping, Gary soutient Enric. Claire retrouve Elisabeth, toutes les deux ne réalisent pas. Elisabeth regrette son attitude avec Myriam au sujet de Jacques. Claire lui assure que Myriam l’admirait et qu’elle lui aurait pardonné. Aux Sauvages, Davia craque aussi…

Alex consulte le dossier de Manu sur son bureau quand il a le dos tourné. Il découvre que Jade bosse chez L Cosmétiques.

Un si grand soleil du 23 août extrait vidéo, le discours d’Elisabeth sur Myriam

