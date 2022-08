Fort Boyard : quels gains pour l’équipe de Fred Bousquet ? (résumé émission 9 du 27 août 2022)

5 ( 1 )

Fort Boyard, résumé, mot code, et gains de l’équipe du 27 août 2022 – C’est parti pour le dernier numéro de la saison 2022 de Fort Boyard. Ce soir le Père Fouras reçoit Fred Bousquet, Julien Febreau, Alexia Laroche-Joubert, Hugo Manos, Candice Pascal, et Guillaume Pley.







Le Père Fouras leur annonce l’atout de la soirée : « Le Guerrier Mystère ». Le Père Fouras a recruté un athlète redoutable pour les défier sur certaines épreuves. Ils arrivent à le démasquer avant la fin de la soirée, ils seront récompensés.

On débute avec la Double Lutte et c’est Candice et Hugo qui y vont face au Guerrier Mystère. Hugo récupère la clé !







Place à la Cellule Infernale. C’est Guillaume qui y va. C’est raté !



L’équipe se dirige vers le Rodeo Dino et c’est Alexia qui est désignée. Elle n’est pas loin mais c’est un échec.

On continue avec la Banque pour Julien. Il réussit et remporte la 2ème clé.

C’est ensuite aux Deux Cages, Fred est face au Guerrier Mystère. C’est le Guerrier qui gagne l’épreuve, c’est raté pour Fred qui a tout donné. L’équipe pense qu’il s’agit de Djibril Cissé.

Place au Garage pour Candice. C’est raté et ça se complique pour l’équipe de ce soir.

On enchaine avec la Haute Tension et c’est Alexia qui y va avec Hugo. C’est réussi, ils ramènent la clé.

On retrouve Guillaume en l’air pour le Coton-Tige face au Guerrier Mystère. C’est un échec.

Le Chasseur interrompt l’équipe pour affronter Fred Bousquet. Il doit réussir à casser plusieurs planches. Il réussit et remporte la 4ème clé de la soirée.

Place au Métro, c’est Julien qui y va. Il ne parvient pas à avoir la clé et est fait prisonnier. Et le temps est écoulé, il leur manque 3 clés !

Julien doit déjà se libérer de prison face à Willy. Mission accomplie !

Place au Jugement. Il faut que 3 candidats se sacrifient : Hugo décide d’aller face à Rouge. Il affronte le Guerrier Mystère sur le Dos à Dos. C’est un échec, Hugo est fait prisonnier. Alexia enchaine face à Blanche. Elle réussit et Fred décide d’aller vers Blanche. Défi réussi !

C’est l’heure des aventures. Ça commence avec le Train Fantôme pour Alexia. C’est réussi, elle remporte le premier indice : ANNONCE.

On continue avec le Tir à la Corde pour Fred et Candice face au Guerrier Mystère. C’est un échec.

Place au Zoo pour Guillaume. Il remporte un deuxième indice : SERRE.

Alexia et Julien sont à la Balance. C’est raté.

Dernière aventure, la Cabine Ejectable avec Guillaume. Il ne réussit pas à résoudre l’énigme du Père Fouras.

Hugo doit se libérer de prison, c’est réussi. Place ensuite au Conseil. Hugo y va, mais c’est raté. Fred enchaine face au Guerrier Mystère. C’est encore raté. Candice continue et c’est un nouvel échec.

Il est temps de chercher le mot code. Ils font un sacrifice pour un indice supplémentaire : BOULE DE NEIGE. Ils trouvent le mot code : EFFET.

Ils récoltent les précieux boyards et le verdict tombe : ils ont remporté 10.105 euros au profit de l’Association Graines de joie. Ils accueillent ensuite le Guerrier Mystère, ils proposent le nom de Ladji Doucouré. Et c’est bien lui ! Ils ont donc 1.500 euros supplémentaires, soit 11.605 euros de gains !

Fort Boyard du 27 août, le replay

Si vous avez manqué ce 9ème numéro de Fort Boyard ce samedi 27 août, sachez qu’il sera rapidement disponible en replay streaming gratuit sur France.TV durant 6 jours encore en cliquant ici.

