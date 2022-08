« Jumanji Next Level » : votre film ce soir sur TF1 (28 août)

5 ( 1 )

« Jumanji Next Level » au programme du dimanche 28 août 2022 – C’est un film inédit qui vous attend ce dimanche soir sur TF1. En effet, la chaîne vous propose de découvrir le film « Jumanji Next Level », réalisé par Jake Kasdan avec Dwayne Johnson dans le rôle principal.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo via la fonction direct de MYTF1 et ce depuis tous vos appareils connectés.







« Jumanji Next Level » : synopsis

L’équipe est la même, mais le jeu est différent. La bande retourne dans le jeu Jumanji et découvre un monde totalement différent. Ils vont devoir affronter des mondes inconnus, du désert aride aux montagnes enneigées, avec comme seul objectif : échapper au jeu le plus dangereux du monde.

3 choses à savoir sur votre film

– Entre 2018 et 2020, Jumanji: Next Level a été sélectionné 6 fois dans diverses catégories et a remporté 1 récompense



– Le café Chez Nora appartient à Nora Shepherd, la tante de Judy et Peter Shepherd, les héros du film original Jumanji, interprétée par Bebe Neuwirth.

– La dernière scène est un hommage direct au film original Jumanji, dans lequel les enfants Judy et Peter Shepherd avaient relâché par accident des animaux dans le monde réel.

Bande-annonce

Et on termine comme toujours avec les images de la bande-annonce de votre film.

Rendez-vous ce soir sans faute dès 21h10 sur TF1 et MYTF1.

