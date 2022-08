Fort Boyard : quels gains pour l’équipe de Rebecca Hampton et Jean-Luc Lemoine ? (résumé émission 7 du 13 août 2022)

5 ( 5 )

Fort Boyard, résumé, mot code, et gains de l’équipe du 13 août 2022 – C’est parti pour le 7ème numéro de la saison 2022 de Fort Boyard. Ce soir le Père Fouras reçoit Jean-Luc Lemoine, Carinne Teyssandier, Yoann Riou, Karima Charni, Rebecca Hampton, et Pierre-Antoine Damecour.







Le Père Fouras leur annonce l’atout de la soirée : le candidat maudit ! A chaque fois qu’ils découvriront cette carte ce soir, un candidat sera maudit. Il devra donc réaliser l’épreuve et les suivantes jusqu’à remporter une clé !

La soirée débute avec Grand Boyard Hôtel et bien sûr la carte du candidat maudit. C’est Yoann Riou qui est désigné par le Père Fouras. C’est raté !







Yoann enchaine donc avec l’épreuve suivant, le Monde à l’Envers. Encore un échec, Yoann doit donc continuer et ça fait bien rire le Père Fouras.



Place à la Vigie. Yoann doit répondre à une énigme. Yoann trouve la réponse in-extremis et la malédiction est donc terminée.

On continue avec la Double Lutte pour Karima et Pierre-Antoine. Mission réussie, Pierre-Antoine récupère la clé au dernier moment !

L’équipe poursuit avec Haute Tension, une épreuve où l’on peut être fait prisonnier. C’est Rebecca et Carinne qui y vont. Rebecca guide Carinne mais c’est un échec, elle est prisonnière.

Place au Turbo Basket pour Jean-Luc avec la carte du candidat maudit. Il surmonte sa peur mais c’est raté.

Jean-Luc doit donc continuer avec l’épreuve de la Banque. Il est motivé et réussit à ramener la clé ! C’est la 3ème de la soirée.

On poursuit avec la Laverie Automatique. C’est Pierre-Antoine et Karima qui y vont. Ils ressortent avec la précieuse clé !

Direction le Rodeo Dino pour Rebecca. Elle récupère elle aussi la clé, la 5ème de l’équipe.

Ils vont ensuite à la Ketchuperie. C’est Karima qui y va. Mais elle tombe trop vite dans le ketchup, elle n’y arrive pas et est très déçue.

C’est la fin des épreuves. Il va falloir passer par le Jugement pour les 2 clés manquantes. Mais d’abord Carinne doit se libérer de prison avec Willy. Mission réussie, l’équipe est donc réunie.

Place au Jugement. Il faut faire 2 sacrifices : Pierre-Antoine décide d’aller voir Rouge. Il s’agit de l’Endurance. Il se bat bien mais perd de très peu ! Il est donc prisonnier. Rebecca enchaine chez Blanche. Et c’est un échec aussi, direction la prison !

C’est l’heure des aventures. Ca commence avec la Cloche, c’est Karima et elle est pétrifiée ! Elle annonce qu’elle abandonne, elle ne peut pas. Mais à cause de la carte atout, elle doit faire l’aventure suivante.

Il s’agit du Train Fantôme. Karima est effrayée mais prend sur elle, et elle réussit à obtenir le premier indice : MUET.

Carinne promet de tout donner pour le Vélo. Et elle est la candidate maudite ! L’épreuve est hyper difficile, elle a peur mais réussit ! 2ème indice : MOULIN.

On retrouve Yoann pour le Laboratoire. C’est raté !

Jean-Luc est dans la Cabine Ejectable. Il doit répondre à l’énigme du Père Fouras et se révèle brillant ! Il trouve la réponse et remporte l’indice : CHANSON.

Les 3 prisonniers doivent maintenant se libérer. Ils doivent manger une verge de taureau ! Et rapidement pour ne pas perdre de temps dans la salle du trésor. C’est réussi.

Place au Conseil. Premier duel pour Jean-Luc, qui le réussit. Rebecca enchaine et réussit elle aussi ! On termine avec Pierre-Antoine, qui rate le sien et redonne le sourire au Père Fouras.

Il est temps de chercher le mot code. Ils ouvrent les indices et trouvent rapidement le mot code : PAROLE.

Ils récoltent les précieux boyards et le verdict tombe : ils ont remporté 19.057 euros au profit de l’Association Nourette.

Fort Boyard du 13 août, le replay

Si vous avez manqué ce 7ème numéro de Fort Boyard ce samedi 13 août, sachez qu’il sera rapidement disponible en replay streaming gratuit sur France.TV durant 6 jours encore en cliquant ici.

