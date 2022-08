Anne Heche est morte à 53 ans

5 ( 2 )

Anne Heche est morte à l’âge de 53 ans. L’actrice, qui était hospitalisée dans un état critique suite à un terrible accident de voiture survenu le 5 août, a succombé à ses blessures. Elle souffrait d’une lésion cérébrale et de graves brûlures.







Publicité





« Aujourd’hui, nous avons perdu une lumière brillante, une âme gentille et très joyeuse, une mère aimante et une amie fidèle », a déclaré le porte-parole de Anne Heche dans un communiqué. « Anne nous manquera profondément, mais elle vit à travers ses fils, son travail emblématique et son plaidoyer passionné. »







Publicité





L’accident fatal de Anne Heche

Rappelons que le 5 août, Anne Heche roulait à grande vitesse à bord de sa voiture lorsqu’elle a quitté la route et est allée percuter une maison à Los Angeles. Le véhicule a pris feu.

L’actrice de 53 ans, lauréate d’un Emmy Award, était principalement connue pour ses rôles dans des films des années 1990 comme « Volcano », « Donnie Brasco », et « 6 jours, 7 nuits ».



Publicité





Après une enfance difficile – elle a été abusée par son père – Anne Heche avait débuté sa carrière à l’âge de 17 ans dans la série « Another World ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note