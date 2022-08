« Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 1 » : 5 choses à savoir sur le film ce soir sur TF1 (18 août)

0 ( 0 )

« Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 1 » au programme du jeudi 18 août 2022 – Avant dernier volet de la saga Harry Potter ce soir sur TF1. Le dénouement des aventures de Harry Potter va enfin se dessiner dans cet ultime volet en deux parties. La deuxième partie sera diffusée jeudi prochain, toujours sur TF1.







« Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 1 » : synopsis

Le dénouement des aventures du jeune sorcier, commencées sept éditions plus tôt, approche. Plus terrifiant et puissant que jamais, Voldemort, accompagné de ses fidèles servants, les Mangemorts, contrôle quasiment l’ensemble du monde des sorciers.

Pour le vaincre, Harry, Ron et Hermione n’ont d’autre choix que de détruire les Horcruxes, garants de l’immortalité du Seigneur des Ténèbres. Seulement, leur mission n’est pas sans risques. Alors que Poudlard se retrouve attaquée de tous les côtés, Harry et Voldemort vont se livrer un combat sans merci…



5 choses à savoir sur votre film

« Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 1 » est le premier film de la saga qui ne se déroule pas à Poudlard.

– Sorti en 2010, le film a rapporté plus de 960 millions de dollars de recettes au box-office mondial. En France il a dépassé les 6 millions de spectateurs

– La bande originale des deux parties de « Harry Potter et les Reliques de la Mort » a été écrite par le compositeur français Alexandre Desplat.

– Les deux ultimes volets de la saga Harry Potter devaient être les premiers à sortir en 3D. Ce ne sera finalement le cas que du dernier.

– Si David Yates est toujours aux commandes, M. Night Shyamalan et Guillermo del Toro avaient été pressentis.

Bande-annonce

