Ici tout commence du 10 août : Noémie dit tout (résumé + vidéo épisode 462)

Ici tout commence du 10 août, résumé et vidéo extrait de l’épisode 462 – Noémie a réussi à s’échapper et est réapparue dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Et Noémie innocente Cardone avec son témoignage puisque même si elle n’a jamais vu son visage, c’est un homme qui l’a enlevée !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 462



Noémie raconte l’enfer qu’elle a vécu, enfermée dans une cave pendant des semaines. La cheffe a été enlevée et enfermée, son ravisseur lui donnait de l’eau et à manger via une trappe… Elle n’a jamais vu son visage mais ça ne pouvait pas être Cardone. Et pour cause, elle l’a entendu parler plusieurs fois et c’était la voix d’un homme ! Enzo est convaincu que c’est Swan.

A L’institut, Jasmine va réjouir son banquier, mais ce n’est pas sans danger. Acculé, Louis fait une confidence à Lionel…

Ici tout commence – vidéo première scène du 10 août

