Ici tout commence du 2 août : Ruben n’est pas mort ! (résumé + vidéo épisode 456)

5 ( 6 )

Ici tout commence du 2 août, résumé et vidéo extrait de l’épisode 456 – Ruben est-il mort dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Alors que Greg a été agressé, il explique aux autres qu’il a vu Ruben mort et quelqu’un transporter son corps. Mais non, Ruben n’est pas mort !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Eliott menacé, Théo s’en va, Joachim revient, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 1er au 5 août)







Publicité





Ici tout commence – résumé de l’épisode 456



Publicité





Greg vient d’être victime d’une nouvelle attaque. Il a découvert le corps de Ruben allongé sur un drap et a été assommé par une mystérieuse personne au même moment ! Greg est persuadé que Ruben est mort… Mais celui-ci réapparait en plein championnat de pâtisserie ! Il annonce qu’il doit quitter le concours.

Incompréhension à l’hôtel Beaumont : Greg est au centre des regards. De leur côté, Souleymane et Deva passent le pas. Rien ne va plus en cuisine : Théo est infernal.

Ici tout commence – vidéo première scène du 2 août

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note