« Les avions du bout du monde » du 2 août 2022 : ce soir sur France 5, direction l’Alaska

« Les avions du bout du monde » du 2 août 2022 – Direction l'Alaska ce soir sur France 5 avec un nouveau numéro inédit du documentaire « Les avions du bout du monde » sur France 5. Un numéro suivi à 21h50 d'une rediffusion en Amazonie.







A suivre dès 21h10 sur France 5, puis en replay streaming gratuit sur france.tv







Les avions du bout du monde : Alaska, la voltigeuse des glaces (inédit)

Cette jeune maman de deux enfants est championne de voltige aérienne et danse comme nulle autre entre les montagnes. Elle émerveille tous ceux qui croisent son chemin et s’est donnée comme objectif d’inspirer d’autres jeunes femmes à suivre son exemple. Au printemps, c’est l’ouverture de la saison d’escalade dans le parc national du Denali. Les rivières gelées se libèrent, les activités reprennent. Melissa, qui vit à 100 à l’heure, entame alors son deuxième travail comme taxi-brousse pour la compagnie de taxi la plus réputée d’Alaska. Pour acheminer les grimpeurs ou mener à bien des missions scientifiques, pour ravitailler les refuges et les camps de base, les pilotes doivent maîtriser l’art de l’aviation de montagne et de la dépose sur glacier. Avant de rejoindre ce groupe de pilote d’élite, Melissa va devoir passer une série de tests de haut vol.

Les avions du bout du monde : Suriname, le taxi-brousse de l’Amazonie (en rediffusion)

Alessandro travaille pour une petite compagnie qui effectue des vols au-dessus du Suriname, un pays d’Amérique latine recouvert à 96 % par la forêt vierge. Sans son avion, il faudrait des jours et des jours pour relier les communautés entre elles.



À propos

Nos héros sont médecins, urgentistes, fermiers, et surtout pilotes. Ils exercent leur métier dans un de ces territoires du bout du monde. Nous découvrons ces régions difficiles d’accès, que seul l’avion rend disponible au regard, à travers le quotidien et l’activité de ceux qui y vivent une vie d’aventure, où règne une nature à l’état brut …

« Les avions du bout du monde » c’est ce soir dès 21h10 sur France 5 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV

