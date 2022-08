Ici tout commence du 22 août : Charlène prête à pardonner Louis (résumé + vidéo épisode 470)

5 ( 1 )

Ici tout commence du 22 août, résumé et vidéo extrait de l’épisode 470 – Charlène est sur le point de pardonner Louis ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». La jeune femme hésite et se demande si Louis l’aime vraiment… Il lui manque et elle a envie d’y croire, loin d’imaginer qu’il a embrassé Jasmine.







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 22 août – résumé de l’épisode 470

Charlène est en plein doute. Au petit déjeuner, elle confie à Constance et Axel qu’elle ne sait plus quoi faire… Louis lui manque et elle hésite à lui pardonner ! Va-t-elle finalement maintenir ses fiançailles ?



Et alors que Charlène reçoit un cadeau surprenant, une surprise de taille l’attend. En cuisine, Enzo fait face à un vrai défi. Entre Tony et Laetitia, il est temps de briser la glace.

Ici tout commence du 22 août – vidéo première scène

