Ici tout commence du 31 août : la dernière épreuve du concours (résumé + vidéo épisode 477)

Ici tout commence du 31 août, résumé et vidéo extrait de l’épisode 476 – C’est déjà l’heure de la troisième et dernière épreuve du concours ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Et en cuisine, rien ne va plus entre Ethan et Axel tandis que Salomé n’est pas au bout de ses surprises !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 31 août – résumé de l’épisode 476

Teyssier annonce la troisième et dernière épreuve du concours d’entrée aux candidats. Ils vont devoir concevoir leur menu comprenant une entrée, un plat et un dessert, avec une seule contrainte…

Panique en cuisine : un ingrédient perturbe deux candidats. Depuis le début du concours d’entrée de l’Institut, Ethan et Axel ne font que de s’affronter. D’un côté le neveu du chef Teyssier, de l’autre le fils de la cheffe Cardone… Ethan ne va pas faciliter la tâche à son adversaire.

Malgré l’anxiété, Vic peut compter sur un coup de pouce du destin. Chaud devant : deux candidats font grimper la température.



Ici tout commence du 31 août – vidéo extrait de l’épisode

