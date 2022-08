Les feux de l’amour : résumés spoilers + vidéo du 15 au 19 août

3 ( 2 )

Les feux de l’amour spoilers et résumés en avance du 15 au 19 août 2022 – Que va-t-il se passer cette semaine dans votre série quotidienne « Les feux de l’amour ». Si vous avez hâte de savoir ce qui vous attend, vous propose de découvrir dès maintenant un aperçu de ce qui vous attend la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par le départ d’Adam et Victor qui décide de reprendre son poste chez Newman.







Victoria est furieux et décide de le mettre devant un ultimatum : soit il lui lègue la société Newman, soit elle s’en va !

Lundi 15 août 2022 : Le départ d’Adam fait de nombreux heureux et en contrarie quelques-uns. Summer, Chelsea et Devon ont du mal à accepter le mensonge sur la mort de Victor et chacun tente d’avancer malgré cette rancœur. Chloé obtient un poste au Grand phoenix. Kevin accepte de rendre un grand service à Chelsea.



Mardi 16 août 2022 : Nikki organise une soirée au ranch pour tenter de rassembler la famille, mais la tension est telle que tout le monde finit par rentrer chez soi. Sharon et Rey partagent un dîner romantique. Cane et Devon continuent d’enquêter au sujet d’Amanda. Phyllis surprend une conversation : Cane souhaite se rendre à Las Vegas pour tenter de retrouver Chance.

Mercredi 17 août 2022 : Summer passe voir Jack pour lui parler de ce qu’elle ressent après avoir été trahie par sa famille. Alors qu’elle se confie à Jack, Victor arrive, interrompant de fait la conversation. Après une discussion avec Nicholas, Chelsea fait appel à Sharon pour essayer de trouver un moyen de soulager la colère de Connor. A l’inauguration de Nouvel espoir, Victoria apprend que son père a décidé de reprendre les rênes de la société Newman, sans la mettre préalablement au courant.

Jeudi 18 août 2022 : Victoria est furieuse que Victor récupère son poste de P.-D.G. dhez Newman. William propose alors à Victoria de rejoindre l’équipe de direction chez Jabot alors que Kyle vient d’être promu au même poste. Il s’en plaint à Summer, qui en veut toujours à sa famille pour lui avoir fait croire à la mort de Victor. Devon décide de renvoyer Théo de toutes les divisions du groupe Hamilton-Winters pour avoir discrédité le travail de Mariah. Abby soupçonne Phyllis d’avoir de mauvaises intentions en voulant améliorer le dispositif de sécurité du Grand phoenix. Phyllis quitte Genoa City et rejoint Adam.

Vendredi 19 août 2022 : Devant l’acharnement de Phyllis à le faire rentrer à Genoa City, Adam lui confie dans quelles circonstances il a quitté Victor et la ville. Phyllis ne croit pas à son prétendu détachement. Mariah et Summer conseillent à Théo de changer d’attitude. Lola demande à Kyle de ne pas se fâcher avec William et d’attendre qu’il commette une erreur. Victoria met Victor devant un ultimatum : soit il lui lègue la société Newman, soit elle s’en va. Victor cède à sa demande.

Les feux de l’amour, le casting

Avec : Eric Braeden (Victor Newman), Melody Thomas Scott (Nikki Newman), Joshua Morrow (Nicholas Newman), Sharon Case (Sharon Newman), Tracey E. Bergman (Lauren Fenmore Baldwin), Peter Bergman (Jack Abbott), Lauralee Bell (Christine Blair Williams), Doug Davidson (Paul Williams)

Et pour voir ou revoir vos épisodes des Feux de l’Amour, rendez-vous sur myTF1.

Du lundi au vendredi, retrouvez « Les feux de l’amour » à 11h sur TF1.

