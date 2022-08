Un si grand soleil du 15 août : le départ de Maryline (résumé épisode 951 en avance)

4.3 ( 7 )

Un si grand soleil du 15 août, spoiler résumé de l’épisode 951 en avance – Si vous suivez la série de France 2 « Un si grand soleil » et que vous êtes curieux d’en savoir plus, alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 15 août.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Akim et Noémie ont passé la nuit ensemble. Noémie confie à Akim que c’est Rémi qui l’a convaincue de revenir vers lui. Akim lui explique qu’il adore Rémi et que ça l’embête d’enquêter sur lui. Noémie regrette d’avoir tout mélangé, elle a compris qu’il fait que son travail. Akim lui confie qu’ils ont un nouveau suspect.



Akim reçoit un appel de Manu. Il le rejoint au commissariat, il a le rapport d’expertise de l’incendie à analyser. Manu va voir Rémi pour qu’il lui parle du savon de son éducateur du jour de l’incendie.

Au camping, Enric interroge Inès sur Maryline et son compagnon. Inès est ravie, elle l’a beaucoup apprécié. Gary arrive, il fait mine que son beau-père est un homme formidable et tout s’est bien passé. Gary annonce à Inès qu’il va débarquer à son hôtel au Maroc ! Elle est choquée et pense qu’il ne peut pas faire ça. Enric lui conseille de d’abord en parler à Mayline.

Maryline parle avec Paul au téléphone. Il lui explique avoir adoré ses colocs et Gary. Il propose à Maryline de le suivre au Maroc ! Maryline trouve ça tôt, elle hésite.

Manu interroge Rémi sur sa dispute avec Baptiste. Il n’avait pas envie d’en parler, il explique qu’il lui a crié dessus et que c’était normal parce qu’il avait écrasé les fleurs. Rémi pense que jamais Baptiste aurait mis le feu.

Maryline parle à Inès de la proposition de Paul, Inès pense qu’elle doit foncer ! Maryline est convaincue, elle décide de partir. Elles parlent ensuite de Gary…

Akim et Manu parlent de l’enquête. Akim explique à Manu que Rémi a raison au sujet de Baptiste, il a un alibi !

Maryline attend Ludo et Bilal pour leur annoncer son départ pour le Maroc. Ils sont ravis pour elle. Bilal est inquiet pour la coloc.

Au camping, Gary reçoit Maryline et Paul. Il fait mine d’être ravi de le revoir. Maryline a compris et demande à Gary à quoi il joue. Elle a vu son petit manège et ne veut pas qu’il s’incruste à Dakhla. Elle lui interdit de venir !

Manu et Akim poursuivent l’enquête, Manu sature. Il va y aller mais Akim préfère continuer. Il est à fond sur le rapport des pompiers et veut innocenter Rémi.

Cécile interroge Becker. Il lui explique que Baptiste a un alibi, Cécile regrette le temps perdu. Mais Becker explique que son équipe a du mal à croire que Rémi soit coupable. Cécile comprend mais lui rappelle que Rémi reste le principal suspect.

Manu est avec Eve, il lui confie qu’ils piétinent sur l’enquête de l’incendie. Manu est convaincu que Rémi est innocent, il veut absolument y arriver ! Eve lui explique qu’il ne peut pas sauver la planète entière.

Au camping, Gary regarde Maryline et Paul d’un mauvais oeil. Gary explique à Enric qu’il veut proposer à Paul de reprendre la direction de son hôtel pour qu’il ait plus de temps pour sa mère !

Akim continue d’éplucher le dossier. Il s’endort et se réveille avec une fourmis sur lui. En voyant la fourmis, Akim retrouve le sourire et semble avoir compris quelque chose !

Un si grand soleil du 15 août extrait vidéo, Maryline prend une décision

