Les feux de l’amour : le retour d’Adam, résumés spoilers du 29 août au 2 septembre

5 ( 1 )

Les feux de l’amour spoilers et résumés en avance du 29 août au 2 septembre 2022 – Que va-t-il se passer cette semaine dans votre série quotidienne « Les feux de l’amour » ? Si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend, vous propose de découvrir dès maintenant un aperçu de ce qui vous attend la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine.







Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par le départ de Connor chez Adam.







Publicité





En effet, alors que Connor a dérapé à l’école, Chelsea veut retrouver son père. Et en fin de semaine, Connor va partir vivre chez Adam !

Voici les spoilers des « Feux de l’amour » pour la semaine du 29 août au 2 septembre 2022

Lundi 29 août 2022 : Chelsea et Nicholas interrogent Connor pour savoir pourquoi il s’est battu à l’école. Après la confession du petit garçon, Nicholas organise une soirée jeux pour lui redonner le moral. Adrian passe voir Lola chez elle afin de lui soutirer de l’argent. Jack et Traci continuent leurs recherches et arrivent à retrouver une lettre de leur mère adressée à Stewart Brooks…



Publicité





Mardi 30 août 2022 : Après leur soirée de détente avec les garçons, Nicholas et Chelsea constatent la disparition de Christian. Par chance, Nicholas le retrouve rapidement, enfermé dans le garage. Phyllis parvient à faire accepter le nouveau système de sécurité à Abby. Devon demande à Amanda de quitter la ville, d’abord en lui proposant de l’aider dans sa carrière, puis en la menaçant. Elena discute de la situation avec Nate et elle apprend que ce dernier n’est plus en couple avec Abby…

Mercredi 31 août 2022 : Abby et Nate mettent un terme définitif à leur relation. Lola est furieuse en apprenant que son père a osé demander de l’argent à Kyle. Les deux amoureux cherchent à acheter une maison mais, en raison de leurs origines sociales, ils ne semblent pas avoir les mêmes goûts. Summer semble triste de voir Kyle envisager d’avoir des enfants avec Lola. Chance cherche à se rapprocher de Lola en soutirant des informations sur elle auprès d’Adrian. Amanda annonce à Cane que, malgré l’authenticité des pages du testament de Katherine, il y a prescription et qu’il n’aura pas gain de cause.

Jeudi 1er septembre 2022 : Pour rassurer son fils et lui montrer que son grand-père va bien, Chelsea emmène Connor voir Victor. Elle explique à Victor que Connor vit très mal le départ de son père. Nicholas tente de convaincre Adam de rentrer à Genoa City pour le bien de son fils. Jack et Traci ont invité Dina à prendre le thé. Ils en profitent pour l’interroger sur la lettre qu’elle a écrite à Stuart Brooks lorsqu’elle était au lycée. Esther retrouve Jill et Cane au Néon écarlate. Ils attendent l’arrivée d’une experte qui déterminera si les pages du testament que Cane a récupérées sont authentiques.

Vendredi 2 septembre 2022 : Connor part vivre chez Adam malgré l’inquiétude de Chelsea et Nick. Phyllis doit quitter l’appartement d’Adam et part vivre au Grand phénix. Sharon et Rey décident d’avoir un deuxième rendez-vous le soir même. Cane et Jill annoncent à Devon en présence d’Amanda que le testament est falsifié et qu’il n’est pas l’héritier de Katherine. Devon est inquiet et déçu que sa grand-mère ait choisi Cane comme héritier.

Les feux de l’amour du 29 août, les premières minutes en vidéo

Pour les plus impatients, les premières minutes de l’épisode de ce lundi 29 août sont déjà en lignes sur myTF1.

Les feux de l’amour, le casting

Avec : Eric Braeden (Victor Newman), Melody Thomas Scott (Nikki Newman), Joshua Morrow (Nicholas Newman), Sharon Case (Sharon Newman), Tracey E. Bergman (Lauren Fenmore Baldwin), Peter Bergman (Jack Abbott), Lauralee Bell (Christine Blair Williams), Doug Davidson (Paul Williams)

Et pour voir ou revoir vos épisodes des Feux de l’Amour, rendez-vous sur myTF1.

Du lundi au vendredi, retrouvez « Les feux de l’amour » à 11h sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note