Mask Singer : le Génie démasqué, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)

Mask Singer qui était derrière le Génie ? – Après le Koala, un deuxième costume a du se démasquer à la fin du deuxième prime de Mask Singer saison 4. Face au Singe et au Chevalier, c’est le Génie qui a du se démasquer !







Et cette fois, les enquêteurs étaient unanimes : ils avaient reconnu Yoann Riou.







Sans surprise, c’était bien lui derrière le masque du Génie.

Mask Singer, les indices sur le Génie

– « Le Génie est là pour réaliser vos rêves les plus fous et dans ce domaine vous pouvez me faire confiance. Comme je vis moi-même les rêves les plus dingues, je peux vous aider »

– « Je bosse toujours même si on dirait pas »

– « Je contrôle même quand c’est de l’impro, je n’ai jamais le moral en berne »

– « L’humeur du génie est toujours au beau fixe »

– Venise, l’Ecosse, la Muraille de Chine, un yo-yo, des ballons, une radio



VIDÉO Mask Singer : Yoann Riou était derrière le Génie

