Mask Singer : tous les indices sur les masques du 2ème prime (résumé et replay 30 août)

Mask Singer prime 2 du 30 août 2022 – C’est parti pour la deuxième soirée de la saison 4 « Mask Singer », présentée par Camille Combal.







Premier match à 3 : la Mariée, la Tortue et le Koala s’affrontent. C’est la Mariée qui ouvre le bal !







Présentation et indices sur la Mariée

On voit une bague avec écrit 2010/2016, « Une fleur parmi les fleurs, plutôt parmi les épines », « J’ai l’habitude, je sais ce que c’est d’être la seule, de devoir se faire une place dans le club », « Je ne sous estime jamais mes concurrents », on voit la Mariée avec des mojitos, « Le tout est de savoir ce qu’on veut et de s’en donner les moyens », une étoile rouge, « J’ai choisi ma voix, pas la plus évidente pour une femme », « les femmes peuvent tout faire »

La Mariée chante « Aimer jusqu’à l’impossible » de Tina Arena. Les enquêteurs lui posent ensuite une question : est-elle chanteuse professionnelle ? Elle répond que non ! Et elle explique avoir déjà croisé Kev Adams lors d’un évènement.



Pronostics : Laure Boulleau pour Kev et Vitaa, Victoria Abril pour Chantal, Mercotte pour Jeff

Présentation et indices sur la Tortue

On voit des tatouages, « Moi je suis une tortue speed », « Pourtant j’ai pris le temps de peaufiner mes débuts, il faut dire que je suis autodidacte », « entre mon coup de coeur pour ma discipline et mes débuts il m’a fallut attendre quelques années », « j’ai bien fait, tout de suite une récompense », « je suis une tortue voyageuse », on voit le Canada, « je suis contente de rentrer là où tout à commencer, chez moi », « chez moi c’est la scène »

La Tortue chante « Over the rainbow » d’Israel Kamakawiwoʻole. Les enquêteurs sont totalement perdus, sauf Chantal qui pense avoir trouvé ! Elle lui demande s’il a partagé le même théâtre avec elle, il confirme !

Pronostics : tous les enquêteurs penchent pour Anthony Kavanagh

Présentation et indices sur le Koala

On voit un tableau du Koala avec Leonardo DiCaprio, « Me retrouver sous ce masque c’est presque une évidence, j’en ai déjà porté un. Vous l’avez tout vu. Il me ressemblait assez, pourtant ce n’était pas moi », « Il faut dire que je sais très bien garder les secrets, discrétion royale oblige ». On entend la musique de James Bond, on voit un ballon de foot, « Vous avez connu mon visage à travers vos écrans. Vous m’avez vue me battre, hurler, vous m’avez jugée comme beaucoup », « J’ai évolué dans différents pays, j’ai été moquée, je me suis faite influencer », « Mais me retrouver auprès de mes proches avec mon prince, c’est ce que je préfère »

Le Koala chante « Best Life » de Naps et Gims. Les enquêteurs sont encore perdus, Vitaa pense que c’est quelqu’un de jeune tandis que Kev hésite. Même Camille avoue avoir aucune idée ! Ils lui demandent si elle s’est faite connaitre avec une télé-réalité, elle répond que non.

Pronostics : Clotilde Courau ou Fiona Gelin pour Chantal, Loana pour Jeff, Claire Keim pour Vitaa

Le Koala démasqué

Il est temps de les départager ! Mais ils vont d’abord tous chanter une deuxième fois ! Et il y a des indices visuels : une trouve de secours et une serviette pour la Mariée, du thé et des citrons pour la Tortue, une cape, un bandeau et des serres poignets pour le Koala.

Place aux votes : le public sauve la Tortue et la Mariée. Le Koala va donc se démasquer. Et il s’agit de… Marion Bartoli (infos et vidéo ici)

Place au deuxième affrontement de la soirée ! Le Génie, le Singe et le Chevalier s’affrontent.

Présentation et indices sur le Génie

« Le Génie est là pour réaliser vos rêves les plus fous et dans ce domaine vous pouvez me faire confiance. Comme je vis moi-même les rêves les plus dingues, je peux vous aider », on voit Venise, l’Ecosse, la Muraille de Chine, « Je bosse toujours même si on dirait pas », « je contrôle même quand c’est de l’impro, je n’ai jamais le moral en berne », il y a un yo-yo, « L’humeur du génie est toujours au beau fixe »

Le Génie chante « Gangnam Style » de Psy. Les enquêteurs posent une question : a-t-il déjà fait des spectacles sur scène ? Il répond que non.

Pronostics : Yoann Riou pour tous les enquêteurs

Présentation et indices sur le Singe

On voit un cirque, des animaux de la ferme et un cerceau. « Avec le recul, je me dis que j’aurai pu choisir le costume d’un dinosaure », « C’est vrai que quand je regarde mon parcours, je me dis que j’étais parmi les premières », « J’étais aux balbutiements de ce qui allait devenir un truc énorme », « à l’époque comme maintenant c’est toujours flatteur d’avoir des vidéos vues plusieurs centaines de fois », on voit un piano, des cigarettes russes, « Qui aurait pu croire que le petit singe se retrouverait au même endroit que Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, Vincent Cassel »

Le Singe chante « Proud Mary ». Les enquêteurs reconnaissent immédiatement la chanteuse Alizée ! Ils lui posent une question : peut-on la croiser en Corse ? Elle répond oui !

Pronostic : Alizée pour l’ensemble des enquêteurs, et Jenifer pour Chantal

Présentation et indices sur le Chevalier

Il arrive en trébuchant, se cogne la tête. Il semble maladroit ! « Vous devez être très honoré de me recevoir », « Me retrouver sur scène, devant un public en folie, ça va me rappeler des souvenirs », « Le chevalier en tournée, c’était quelque chose ! Les Zéniths, les grandes salles, les grandes villes, on en a bien profité. Je dis on car je n’étais pas seul », « J’ai eu la chance d’être sur scène avec des artistes mythiques », « Il y a un doc sur moi », « J’espère bien allumer le feu »

Le Chevalier chante « Maniac » de Michael Sembello. Les enquêteurs se tournent vers un chanteur d’un boys-band. Ils lui posent une question : est-ce que vous êtes chanteur professionnel ? Il répond que non ! Il affirme ne connaitre aucun des enquêteurs !

Pronostics : Brahim Zaibat pour Vitaa, Laspalès pour Chantal, Pascal Legitimus pour Jeff, Vincent Lagaf’ pour Kev.

Le Génie démasqué

Il est temps de les départager ! Mais ils vont d’abord tous chanter une deuxième fois ! Et il y a des indices visuels : des ballons et une radio pour le Génie, un tablier avec des muscles et de la moutarde pour le Chevalier, des graines de chia, des bonbons et une perruque blonde pour le Singe.

Place aux votes : le public sauve le Singe et le Chevalier. C’est donc le Génie qui va donc se démasquer. Et il s’agit de… Yoann Riou !

Mask Singer du 30 août, le replay de l’émission

Si vous avez manqué l’émission de ce mardi 30 août, sachez qu’elle sera rapidement disponible en replay sur myTF1

