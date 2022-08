Mask Singer : qui se cache derrière le Singe ? Indices

5 ( 9 )

Mask Singer saison 4 les indices sur le Singe – Alors que le second prime de la saison 4 de « Mask Singer » sera diffusé ce mardi soir, on vous propose des indices pour tenter de découvrir qui se cache derrière le masque du Singe. Les enquêteurs, Chantal Ladesou, Kev Adams, Jeff Panacloc et Vitaa, vont-ils le démasquer dès ce soir ?







Mask Singer saison 4 : qui se cache derrière le Singe ?

Ce soir, vous allez découvrir le Singe. Et avec les premiers indices dévoilés par TF1, on peut dire que ce costume est particulièrement énigmatique ! Ce Singe aurait du faire partie de la saison 3 mais la célébrité qui s’y cache s’était blessée et avait du abandonner.

Indice n°1 : « J’ai joué devant 75 millions de personnes »

Indice n°2 (en commun avec la Mariée) : « Nous avons été couronnés d’or »



VIDÉO Mask Singer un indice sur le Singe

Ces indices vous aident t-ils ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 4 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous ce mardi 30 août à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

