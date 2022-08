Plus belle la vie du 31 août : le comportement suspect de Justine (résumé épisode 4607 en avance)

4.6 ( 10 )

Plus belle la vie du 31 août spoiler, résumé de l’épisode 4607 en avance – Justine est de plus en plus étrange dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». Si vous êtes curieux de découvrir ce qui vous attend, alors on vous propose de découvrir dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du mercredi 31 août. Et on peut dire que Baptiste doute plus que jamais !







Plus belle la vie du 31 août, Justine de plus en plus suspecte

Justine raconte à Baptiste qu’elle est sortie courir cette nuit car elle n’arrivait pas à dormir à cause de la chaleur. Lorsqu’ils inspectent les lieux de l’incendie de la nuit dernière, Justine est toujours là où il faut. C’est elle qui trouve le coquillage d’ormeau à proximité. Baptiste la regarde avec suspicion et même Gransard est étonné. Eric a passé la nuit à picoler alors Ariane lui propose d’aller planquer pour attendre Marc au Mistral. Ils le choppent et l’interrogent…

Vidal s’est réveillé avec le mal de crane. Vanessa lui fait passer en l’amenant promener dans un ilot de verdure et de fraicheur. Ils sont plus amoureux que jamais. De retour à la cabane, Vidal cherche sa trousse à pharmacie de partout. Vanessa, qui affirme que les plantes sont plus efficaces que les médicaments, lui vide sa trousse dans l’évier discrètement…

Un berger est à la trousse de Chaussette car il tue ses moutons. Lola veut dénoncer le berger aux flics mais ce dernier lui casse son téléphone…

