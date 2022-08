Mask Singer : quels costumes ont été démasqués lors du 1er prime ? (résumé et replay 23 août)

4.6 ( 11 )

Mask Singer prime 1 du 23 août 2022 – C'est parti pour le premier prime de « Mask Singer », présenté par Camille Combal.







Premier match à 3 : le Dalmatien, la Souris et le Bébé s’affrontent. C’est le Dalmatien qui passe le premier. Face à la Dalmatienne, Kev Adams pense qu’il s’agit d’un homme ! Vitaa est d’accord avec lui mais Chantal Ladesou remarque qu’elle a la taille fine.

Le Bébé arrive. Il est grand et intrigue les enquêteurs. La Souris arrive à son tour.







Présentation et indices sur le Dalmatien

« Je ne suis pas du genre à obéir doucement, je suis un Dalmatien de scène, de musique », « Si le dalmatien est noir et blanc c’est peut être pour rappeler les touches du piano ». Il parle de tournées, de salles mythiques, de rythme. Il a chanté des tubes et explique que « les sos » l’ont aidée. On voit des robes, un tube de vitamines, et une piscine gonflable rose.



Le Dalmatien chante « Highway to Hell » de ACDC. Jeff Panacloc pense avoir trouvé de qui il s’agit ! Et pour l’oreille d’or, chaque enquêteur doit noter sa première intuition. Kev s’excuse, maintenant il sait que c’est une femme. Tous s’accordent à dire que c’est une chanteuse professionnelle. Pour la question à lui poser, ils lui demandent si son métier principal c’est de chanter. La Dalmatienne répond que non ! Et Camille pose une autre question, quel enquêteur a le plus de chance de la découvrir, elle répond Chantal.

Pronostics : Chantal pense que c’est Booder, Vitaa pense que c’est Afida Turner, Jeff et Kev optent pour Christelle Chollet.

Présentation et indices sur le Bébé

« Le seul bébé doué de paroles, un enfant prodige. J’ai toujours des trucs à dire et pas beaucoup de filtres », « Je suis un bébé qui envoi, un bébé à caprices », « Les sales gosses ça me connait, je suis très souvent avec des énergumènes dans ce genre », « Vous m’avez déjà vu 100% silencieux, un défi me concernant ». On voit un nounours et des clés.

Le Bébé chante « Mon papa à moi est un gangster » de Stomy Bugsy. Il y a comme 2 voix différentes, les enquêteurs pensent qu’il y a 2 personnes sous le costume. Certains pensent à Joey Starr, Vitaa pense que c’est un duo. Chantal demande s’ils sont dans la même discipline avant même de choisir une question ensemble. Il répond « parfois ». Et côté enquêteur qui a le plus de chance de le démasquer, le Bébé dit Vitaa.

Pronostics : Chantal et Jeff pensent à Laurent Baffie, Vitaa pense à Fabrice Eboué, et Kev à Joey Starr.

Présentation et indices sur la Souris

« J’avance tranquillement », « Un petit pas de souris, pas un petit rat c’est autre chose mais je connais aussi », « Les petits pas m’ont mené sur le devant la scène », « Mask Singer n’est pas ma première expérience de musique, j’ai déjà chanté de manière professionnelle », « Mais je n’étais pas seule j’étais très bien entourée », « Il faut que je mette du sens dans ce que je fais », « J’ai décidé de prendre la plume ». On voit un cabaret, et Raymond et Huguettes de « Scènes de ménages ».

La Souris chante « Sparkling Diamonds » de Moulin Rouge. Les enquêteurs sont tous perdus ! Ils pensent à une comédienne avant de lui poser une question : est-ce qu’elle est comédienne ? Elle répond oui et non ! Côté enquêteur qui a le plus de chances de la démasquer, la Souris répond « une femme peut être ».

Pronostics : Jeff pense à Michelle Laroque, Chantal pense à Julie Ferrier, Vitaa pense à Lorie, et Kev opte pour Sofia Essaïdi et Claire Keim.

Le bébé démasqué

Il est temps de les départager ! Mais Camille annonce que surprise, ils vont tous chanter une deuxième fois ! Et il y a des indices visuels : casque de scooter rose et téléphone rouge pour le Dalmatien, des oranges et une serviette pour le Bébé, couronne de fleurs, stylo et feuilles pour la Souris.

Place aux votes : le public sauve le Dalmatien. La Souris est sauvée aussi, et le Bébé va donc se démasquer. Et il s’agit de… Marianne James !

Place au 2ème affrontement de la soirée entre le Pain d’épices, le Pharaon et l’Éléphant

Présentation et indices sur le Pain d’épices

« J’ai l’air à la cool mais j’ai toujours aimé les défis, les prises du risque », »J’ai pris des virages à 360, ça m’a jamais fait peur », « Moi au début j’étais pas du tout parti pour la scène », « J’étais parti pour un métier beaucoup plus terre à terre », « J’ai fini sur vos écrans avec la crème de la crème, des comédiens, des chanteurs, des humoristes, des artistes en tout genres »

On voit un chantier, des cannettes, une casse de voitures

Il chante « Ca plane pour moi » de Plastic Bertrand. Chantal lui demande s’ils sont amis, le Pain d’épices affirme que non pas vraiment.

Pronostics : Jeff pense à Frédéric Diefenthal, Chantal pense à Philippe Etchebest et Vitaa à Norbert Tarayre.

Présentation et indices sur le Pharaon

« Ce qui me fait vibrer depuis toujours, c’est le sport », « Je me souviens de France Brésil quand j’étais môme », « J’ai su que toute ma vie je serai fidèle au ballon rond », « J’ai même écrit un livre sur le sujet », « Les femmes, les auteurs, le foot, je leur ai donné mes mots », « J’ai toujours autant de plaisir à être spectateur »

Il chante « Mesdames » de Grand Corps Malade. Kev lui demande si on le connait principalement comme acteur. Il répond à côté et explique avoir été pris pour un bouffon sur un terrain.

Pronostics : Chantal pense à Guy Roux, Kev pense à Francis Huster, Jeff pense pareil, et Chantal pense à Michaël Grégorio.

Présentation et indices sur l’Éléphant

« C’est toujours très cool de savoir que vous êtes des millions à aimer ce que je fais », il a des points communs avec Thomas Pesquet et Kev Adams. Il a battu des records sur les réseaux sociaux, « Ce que j’aime c’est être avec vous, vous faire garder le sourire même quand ça va pas », l’éléphant est déguisé en pompier

Il chante « Le blues du businessman » de Starmania. Les enquêteurs lui demandent ensuite si Vitaa fait le même métier que lui. Il répond que oui ! Il est donc chanteur.

Pronostics : les enquêteurs pensent à Keen V ou à Amir.

L’éléphant démasqué

Indices visuels supplémentaires : un tablier et un gant de cuisine rouge pour le Pain d’épices, un drapeau français, et is pour le Pharaon, et des tongs et un extincteur pour l’Éléphant.

Place aux votes. Le Pharaon est sauvé, tout comme l’Éléphant. C’est le Pain d’épices qui est éliminé et qui va donc devoir se démasquer ! Et il s’agit de… Frédéric Diefenthal !

