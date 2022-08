Mask Singer : le Bébé démasqué, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)

5 ( 2 )

Mask Singer qui était derrière le bébé ? – Un premier costume a été démasqué ce soir pendant la première émission de Mask Singer saison 4. Face à la Dalmatienne et à la Souris, le Bébé n’a pas remporté assez de votes et a du se démasquer.







Et on peut dire que les enquêteurs étaient totalement perdus !







Les enquêteurs pensaient tous à un homme et il s’agissait en fait de… Marianne James !

Mask Singer, les indices sur le bébé

– « Le seul bébé doué de paroles, un enfant prodige. J’ai toujours des trucs à dire et pas beaucoup de filtres »

– « Je suis un bébé qui envoi, un bébé à caprices », « Les sales gosses ça me connait, je suis très souvent avec des énergumènes dans ce genre »

– « Vous m’avez déjà vu 100% silencieux, un défi me concernant »

On a vu un nounours et des clés.



VIDÉO Mask Singer Marianne James était derrière le Bébé

