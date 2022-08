Plus belle la vie du 25 août : Emma et Justine s’affrontent (résumé épisode 4603 en avance)

5 ( 2 )

Plus belle la vie du 25 août spoiler, résumé de l’épisode 4603 en avance – Fan du feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie » et curieux d’en savoir plus ? Alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 25 août.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 25 août, Justine et Emma le clash

Justine reconnait Emma et lui demande ce qu’elle lui veut. Les deux jeunes femmes s’affrontent. Emma joue carte sur table, elle veut récupérer Baptiste et elle demande à Justine qui elle avait au téléphone ? Elle avait l’air très proche de son interlocuteur… Justine balance à Baptiste que Emma l’a suivi dans la rue. Justine le prévient elle n’hésitera pas à s’en prendre à Emma si elle lui fait encore un coup comme ça…

Emilie a compris que Sylvia était au courant pour le travail d’Etienne et évite le sujet pour se concentrer sur d’autres qualité du jeune homme. Malheureusement Nathan a entendu la conversation et vient tout rapporter à Blanche. A Scotto, Emilie surprend Blanche et Nathan regarder la vidéo d’Etienne et claque la porte…

Sunalee veut absolument avoir Lola au téléphone mais Kilian s’embrouille un peu lui disant que cela n’est pas possible. De son coté, Lola cherche un début de complicité avec le loup qu’elle appelle désormais Chaussette…

