Un si grand soleil du 10 août : Elisabeth blessée (résumé épisode 948 en avance)

Un si grand soleil spoiler, résumé de l’épisode 948 du mercredi 10 août en avance – Fan du feuilleton quotidien « Un si grand soleil » et curieux d’en savoir plus ? Alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans le premier épisode de la soirée du 10 août. Rappelons que France 2 diffusera 6 épisodes à la suite.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Louis est au club de tennis, Kira le rejoint et lui demande des nouvelles de son grand-père. Il est toujours dans le coma, Louis se sent inutile. Kira essaie de l’encourager à tenir le coup pour son grand-père. Louis est agressif et l’envoie balader avant de s’excuser… Il affirme en vouloir à Myriam.







A l’hôpital, Marc attend. Janet vient l’informer qu’ils ont fait le nécessaire mais elle ne peut pas se prononcer. Jacques pourrait garder des séquelles.



Bilal appelle Akim, qui lui explique encore qu’il n’est pas dispo car il va passer voir Noémie au mas. Bilal peine à croire en leur relation platonique…

Elisabeth informe Myriam qu’elle a trouvé un nouveau fournisseur. Elisabeth lui demande des nouvelles de Jacques, Myriam ne lui répond pas et s’en va. Elisabeth le prend mal…

Au club, Marc vient voir Louis. Il refuse de lui parler et ne comprend toujours pas les tords de son grand-père. Louis parle encore mal de Myriam, Marc ne l’accepte pas et lui rappelle que c’est son entreprise qui a porté plainte. Louis ne veut plus les voir.

L’ex-femme de Marc vient lui parler et elle regrette de ne pas lui avoir parlé des problèmes financiers de Jacques plus tôt.

Rémi travaille pour le responsable de sa réinsertion. Il est très dur avec lui. Pendant ce temps là, Noémie retrouve Akim. Il s’excuse d’être en avance. Noémie lui propose d’essayer de monter à cheval ! Il accepte et Noémie l’emmène faire un tour. Ils finissent par s’embrasser…

Marc appelle Elisabeth. Marc ne se sent pas bien et Elisabeth ne fait que penser à ce que Louis leur a dit. Marc essaie de la rassurer. Myriam lui annonce qu’elle va retourner vivre chez elle pour le laisser retrouver son fils. Marc ne veut pas.

Elisabeth fait encore une crise de jalousie à Alain. Elle est de mauvaise humeur à cause de Myriam, qui la tient pour responsable de l’accident de son beau-père. Alain lui explique que Myriam est sous le choc. Et Elisabeth lui confie que l’attitude de Myriam la blesse…

Bilal appelle Akim, qui s’excuse d’être en retard. Il comprend que c’est en rapport avec Noémie. Bilal propose à Ludo de venir manger avec lui chez sa mère puisque Akim l’a planté.

Louis et sa mère rejoignent Marc à l’hôpital. Janet arrive et leur annonce qu’ils peuvent voir Jacques. Louis prend la main de son grand-père et lui demande de se réveiller…

