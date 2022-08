Un si grand soleil du 19 août : Myriam est morte (résumé épisode 955 en avance)

5 ( 1 )

Un si grand soleil du 19 août, spoiler résumé de l’épisode 955 en avance – Accro au feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » et curieux d’en savoir plus sur ce qui vous attend ? Alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 19 août.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Maryline appelle Gary au camping. Il pense qu’elle veut s’excuser mais ce n’est pas ça… Elle veut lui annoncer qu’elle va rester vivre au Maroc avec Paul ! Gary est sous le choc.

Myriam cherche ses clés, elle ne les trouve pas à leur place habituelle dans son sac… Elle finit par remettre la main dessus dans une petite poche. Louis part et continue de faire mine d’avoir passé l’éponge… Myriam et Marc sont contents.



Publicité





Christophe est avec Laetitia à la banque. Il a de gros ennuis financiers et lui explique qu’il doit trouver un nouvel associé.

Gary informe Inès de la décision de Maryline. Gary veut l’en empêcher mais Inès lui rappelle qu’elle est heureuse, ils doivent respecter son choix.

Marc parle avec un collègue, il est soulagé du retour de Louis à la maison mais continue de s’inquiéter pour son père.

Louis annonce à sa mère qu’il fait un ciné avec Kira ce soir. Léonor le félicite de s’être réconcilié avec son père et Myriam.

Christophe cherche un stagiaire. Charles se propose mais regrette que ce soit mal payé.

Inès appelle Maryline, elle se dit très heureuse pour elle. Elles se promettent de s’appeler souvent et se faire des visios. Pendant ce temps là, Gary a le blues…

Louis récupère un bidon d’essence et s’introduit chez L Cosmétiques. Il est prêt à y mettre le feu.Pendant ce temps là, Bertier et Myriam travaillent. Bertier lui annonce qu’il va finir seul et lui dit de rentrer chez elle. Myriam s’en va, heureuse.

Mais avant de monter en voiture, Myriam découvre la porte de l’entrepôt ouverte… Elle y va.

Ludo et Bilal sont sous le choc du départ de Maryline. Elle ne veut pas vendre, ils peuvent donc rester là. Mais ils sont tristes.

Bertier se sert un café quand le téléphone sonne. Marc appelle, il s’inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Myriam. Bertier propose d’aller voir si la voiture de Myriam est toujours là… Il y va et découvre sa portière ouverte.

Bertier se rend dans l’entrepôt, il découvre le corps sans vie de Myriam ! Elle baigne dans le sang, elle est morte !

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : Jacques se réveille, résumés jusqu’au 9 septembre 2022

Un si grand soleil du 19 août extrait vidéo, Louis s’introduit chez L Cosmétiques

Episodes disponibles en avant-première et en replay sur france.tv

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note