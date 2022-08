N’oubliez pas les paroles Natasha éliminée ce 18 août !

5 ( 8 )

N’oubliez pas les paroles Natasha éliminée ce jeudi 18 août 2022 – C’est fini pour Natasha dans le jeu quotidien de France 2 N’oubliez pas les paroles ! Quelques jours seulement après la reprise des inédits, Natasha a été éliminée ce jeudi soir.







La 11ème meilleure maestro de l’histoire de l’émission repart avec 264.000 euros de gains.







N’oubliez pas les paroles Natasha éliminée, 2 victoires pour Simon ce 18 août

Natasha était menée 60 à 50 lors de la première émission face à Simon. Elle n’avait plus son destin entre ses mains et Simon ne lui a pas laissé la possibilité de chanter « Vanina » de Dave. Il a chanté assez loin pour éliminer la maestro et lui prendre son micro d’argent !

Simon a réalisé une première victoire à 1.000 euros et il a enchainé avec une seconde victoire sur la deuxième émission.



« N’oubliez pas les paroles » replay de l’émission du jeudi 18 août 2022

Si vous avez manqué les émissions de ce soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

