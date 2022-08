Un si grand soleil du 1er septembre : un grave accident (résumé épisode 964 en avance)

5 ( 5 )

Un si grand soleil du 1er septembre, spoiler résumé de l’épisode 964 en avance – Si vous êtes fan de la série quotidienne « Un si grand soleil » et que vous êtes curieux de découvrir sur ce qui vous attend, c’est le moment. Alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 1er septembre.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Angel rassure sa femme au téléphone, il lui dit qu’il va bien alors qu’il souffre comme jamais. Les anti-douleurs ne font plus effet. Son complice pense qu’il doit absolument se faire opérer et promet de trouver une solution. Pendant ce temps là, Christophe montre une opération à Charles.

Louis est chez son père, il prend son petit dej. Marc lui demande s’il a parlé à sa mère, il lui conseille de l’appeler. Mais Louis ne veut plus jamais entendre parler d’elle ! Il lui en veut, son grand-père est dans le coma à cause d’elle et elle l’a laissé croire que c’était de la faute de Myriam. Marc pense qu’il faut lui pardonner.



Publicité





Florent informe Claire que Kira est convoquée au commissariat. Florent recadre Kira, elle a fait un faux témoignage. Au tennis, Lénor comprend que sa famille ne lui répondre plus. Elle se déteste pour ce qu’elle a fait.

Christophe reçoit un appel, on lui demande d’opérer Angel. Christophe lui dit qu’il ne fait plus ça, il affirme qu’il ne peut rien faire pour lui et lui demande d’effacer son numéro. Mais il lui propose une grosse somme d’argent… 10.000 euros ! Christophe refuse.

Au commissariat, Kira dit toute la vérité à Clément. Il l’informe qu’avec son passé, le juge pourrait décider de la renvoyer en centre fermé.

Marc est à la banque, il informe Laetitia qu’il va vendre. Elle propose de l’aider, Marc la remercie.

Thierry continue de patrouiller pour éviter qu’il y ait d’autres morts. Pendant ce temps là, les hommes d’Angel cherchent le lieutenant de Rosace pour le tuer. Ils prennent la fuite quand la police les remarque ! Thierry les poursuit. Un jeune qui jouait au ballon se fait violemment renverser. Ils appellent les secours mais il est dans un état grave.

Kira est mal quand elle rentre et retrouve Claire. Elle pleure, elle craint de retourner en centre fermé. Elle confie à Claire qu’elle est amoureuse de Louis.

Cécile et Becker sont avec Thierry. L’ado qui s’est fait renverser n’avait aucun rapport avec le trafic de drogue, son pronostic vital est engagé. Sous le choc, Cécile leur demande d’arrêter le massacre !

Marc reçoit la visite de Léonor, il n’a aucune envie de lui parler mais elle veut s’expliquer. Il refuse qu’elle entre et l’envoie balader. Il dit qu’elle a foutu leurs vies en l’air et claque la porte.

Christophe rentre chez lui et retrouve Cécile. Elle lui parle de sa journée affreuse. Elle se sent impuissante. Cécile reçoit un appel, le gamin est sauvé mais il ne pourra peut être plus jamais remarcher…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 16 septembre 2022

Un si grand soleil du 1er septembre extrait, Kira est amoureuse

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note