Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 16 septembre 2022

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu'au 9 septembre 2022







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans trois semaines, on peut vous dire qu’alors que Claire et Florent déménagent, Enzo leur annonce une décision lourde de conséquences. De son côté, Kira n’a pas le moral mais elle se fait une nouvelle amie au lycée.

Quant à Becker, il a des doutes concernant Manu !



Un si grand soleil spoilers les résumés du 5 au 9 septembre

Lundi 12 septembre 2022, épisode 976 : Alors que Kira broie du noir, Jacques quitte l’hôpital et prend une décision importante. Cécile s’inquiète de la santé de Christophe, et prend ses distances avec Margot. Cette dernière pose un ultimatum tandis que Manu procède à une arrestation décisive.

Mardi 13 septembre 2022, épisode 977 : Tandis que Claire et Florent préparent leur déménagement, Kira se fait une nouvelle amie, Thaïs. Parallèlement, le plan de Christophe fonctionne au-delà de ses espérances…

Mercredi 14 septembre 2022, épisode 978 : Thaïs soutient Kira dans ses déboires amoureux. Tandis que Becker nourrit des soupçons sur Manu, Charles ne voit plus Christophe du même œil. Alors qu’Enzo annonce à son père une décision lourde de conséquences, Christophe et Cécile se retrouvent.

Jeudi 15 septembre 2022, épisode 979 : résumé à venir

Vendredi 16 septembre 2022, épisode 980 : résumé à venir

