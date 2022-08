Un si grand soleil du 22 août : qui a tué Myriam ? (résumé épisode 956 en avance)

5 ( 6 )

Un si grand soleil du 22 août, spoiler résumé de l’épisode 956 en avance – Si vous êtes fan de la série de France 2 « Un si grand soleil » et impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend ? Alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 19 août.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Bertier est sous le choc après avoir découvert le corps sans vie de Myriam. Le téléphone de Myriam sonne, Bertier décroche. C’est Marc, qui l’informe que Myriam est à terre et qu’il y a du sang partout!

Pendant ce temps là, Louis rentre chez sa mère en pleine nuit. Léonor lui fait remarquer l’heure et lui demande où il était. Il explique qu’il était avec Kira et qu’il n’a pas vu le temps passer, il va se coucher.



Marc arrive chez L Cosmétiques. Les secours et la police sont là. Myriam était déjà morte quand les secours sont arrivés ! Elle est morte empalée sur un morceau de bois, la police pense à un cambriolage qui aurait mal tourné. Manu est sous le choc en découvrant que c’est Myriam. Il pleure quand Marc débarque.

Manu réveille Alex en pleine nuit pour lui annoncer la mort de Myriam. Arrivé au commissariat, Alex veut absolument trouver le meurtrier de sa cousine. Il parle avec Becker et Manu, il pense à une vengeance personnelle. Mais Becker l’informe qu’il ne peut pas participer à l’enquête.

Cécile a l’impression que Christophe ne va pas bien. Il lui explique qu’il s’ennuie, Cécile fonce sur une scène de crime. Un gamin de 19 ans est mort. Ça ressemble à un règlement de comptes.

Antonin fait son stage au cabinet d’avocats, il est ravi.

Elise et Akim enquête sur la mort de Teddy Mallard, un jeune apparemment bien sous tout rapport. Becker veut vérifier, il veut comprendre comment il a pu se prendre une balle.

Christophe laisse Charles fermer le cabinet, il dit être en retard. Il laisse une cliente et son chat à Charles pour rejoindre un jeune et jouer au basket.

Léonor découvre que la tenue sale de Louis est suspecte. Marc débarque, sous le choc de la mort de Myriam. Louis les écoute, et il n’a pas l’air étonné. Pendant ce temps là, Alex annonce la nouvelle à Davia, qui s’effondre à son tour. Claire et Florent sont avec Kira, qui s’éclipse pour rejoindre Louis. Claire reçoit un appel de Manu, qui lui annonce le drame. Claire n’arrive pas à réaliser.

Christophe est toujours avec le jeune alors que Cécile et sa soeur se demandent où il est. Christophe rentre et file sous une douche pour éviter les questions de Margot…

Louis retrouvent Kira. Il lui annonce qu’il a fait un truc horrible. Il est mal et lui demande son aide !

Un si grand soleil du 22 août extrait vidéo, les proches de Myriam apprennent sa mort

Episodes disponibles en avant-première et en replay sur france.tv

