Camping Paradis du 22 août : histoire et interprètes de l’épisode de ce soir « La fierté de mon père »

Camping Paradis du 22 août 2022 : histoire et interprètes de l'épisode de ce soir « La fierté de mon père » – Encore un lundi de l'été à passer avec Laurent Ournac et son équipe du « Camping Paradis ».







En effet, TF1 vous propose la rediffusion de l’épisode « La fierté de mon père » initialement diffusé en juillet 2021 avec en invité d’honneur Patrick Sébastien.

A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 mais aussi en streaming puis un peu plus tardivement et durant 7 jours en replay sur MYTF1.







Camping Paradis du 22 août 2022 : histoire de l’épisode « La fierté de mon père »

Patrick Blanchard arrive au camping avec son fils, Romain, et la jeune Emma. Comme chaque année, ils viennent faire goûter les fruits de leur verger aux campeurs. Seul Paul, le fils aîné, parti travailler à Paris, manque à l’appel.



Lorsqu’il arrive pour l’anniversaire de Patrick, la jalousie de Romain se réveille et fait resurgir les non-dits du passé. Audrey accueille son amie Manon, coach en séduction, et l’un de ses clients : Martin. Mais lorsque ce dernier se rapproche d’une jolie campeuse, elle perd tout sens du professionnalisme ! Et si Manon était amoureuse de son client ?

De son côté, monsieur Parizot va – une fois n’est pas coutume – montrer toute la douceur dont il est capable pour aider une jeune femme à surmonter une épreuve difficile.

Camping Paradis du 22 août, le casting

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier ), Candiie (Audrey), Patrick Sébastien (Patrick), Julien Crampon (Romain), Raphaele Volkoff (Emma), Patrick Paroux (Parizot), Sam Ourabah (Paul), Sophie Staub (Margaux), Laëtitia Vercken (Manon), François Nambot (Martin), Anaïs Pessey (Rose), Maximilien Fussen (Mik), Léa Casanova (Cliente smoothie)

Camping Paradis du 22 août la bande-annonce en vidéo

Et on termine comme toujours ou presque par les images avec un extrait de l’épisode de ce soir.

GRANDE NOUVELLE : Retrouvez-moi le lundi 5 juillet sur @tf1 à 21h05 dans les inédits de Camping Paradis !!!#CampingParadis @JLAGroupe @LaurentOurnac pic.twitter.com/Pfaul7mfZa — Patrick Sébastien (@PatSebastien) June 30, 2021

Cet été le Camping Paradis est ouvert, tous les lundis à 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1.

