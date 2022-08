Un si grand soleil du 25 août : Kira protège Louis et ment à la police (résumé épisode 959 en avance)

3.7 ( 3 )

Un si grand soleil du 25 août, spoiler résumé de l’épisode 959 en avance – Fan de la série de France 3 « Un si grand soleil » et impatient de découvrir sur ce qui vous attend ? Alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mercredi 24 août.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Alex fait livrer des fleurs au cimetière, il prépare les funérailles de Myriam. Julie lui propose son aide mais il a pratiquement tout réglé. Alex propose de parler de ce qui s’est passé avec Jade, il a l’impression qu’elle lui en veut. Alex s’excuse, il avoue avoir merdé mais pense qu’il avait de bonnes raisons de la soupçonner. Julie ne comprend pas, il fait n’importe quoi et il aurait du lui faire confiance.

Elisabeth s’en va sans prendre de petit déjeuner. Alain pense qu’elle en fait trop mais elle préfère se noyer dans le boulot pour tenir le coup. Alain lui demande de trouver quelqu’un pour remplacer Myriam…



Alix se réveille sur un voilier avec Virgile. Ils ont passé la nuit ensemble.

Marc et Louis sont en voiture. Marc est désolé que Louis ait du vivre tout ça. Il lui dit de ne pas s’inquiéter pour lui, il ne va pas se laisser aller. Il a juste besoin de temps pour accepter la mort de Myriam. Louis pleure et dit qu’il s’en veut…

Elisabeth est effondrée dans le bureau de Myriam chez L Cosmétiques. Pendant ce temps, Virgile et Alix déjeunent ensemble. Ils parlent boulot, Alix a trouvé un local et a signé. Elle espère ouvrir bientôt. Sofia lui demande s’ils sont ensemble mais non, Virgile lui explique qu’ils sont sex-friends. Virgile explique à Sofia et Victor qu’il vient d’acheter un voilier sur un coup de tête.

Louis va mal, Léonor le remarque et lui demande encore de lui parler. Mais il l’envoie balader.

Alix est sur son chantier, elle presse l’entrepreneur. Laetitia passe la voir et découvrir le lieu. Elle lui demande si elle a trouvé des oeuvres pour sa galerie.

Au commissariat, la police pense à une vengeance personnelle pour le meurtre de Myriam en lien avec l’affaire de Jacques Moore. Cross pense que ça peut être un membre de la famille de Jacques.

Cross vient interroger Janet au sujet de Jacques et des visites qu’il reçoit. Janet parle de la venue de Marc, à qui elle a annoncé le pire. Et elle se rappelle avoir vu Louis qui était très énervé et a donné un coup de poing dans le mur en partant…

Alix parle avec un artiste, elle préfère ses anciennes toiles et lui explique qu’elle aimerait les exposer. Mais quand elle lui dit qu’elle n’a aucune expérience, il l’envoie balader.

Manu parle à Alex des tensions dans l’entourage de Myriam et des soupçons de vengeance. Il n’en savait rien et tombe des nues. Cross vient interroger Claire et pose des questions à Kira sur Louis. Elle ment en lui fournissant un alibi pour le soir de la mort de Myriam ! Claire comprend que Kira a menti, elle était allée au ciné seule ce soir là.

Un si grand soleil du 25 août extrait, Cross interroge Kira

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

