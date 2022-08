Un si grand soleil spoilers : résumés jusqu’au 2 septembre 2022

5 ( 2 )

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 2 septembre 2022 – Si vous êtes accro à la série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil », comme chaque dimanche, on vous en dit plus sur ce qui vous attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 29 août au vendredi 2 septembre 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Claire a bien du mal à se remettre de la mort de Myriam. Léonor culpabilise et veut assumer ses actes tandis que Louis cache un lourd secret.

De son côté, Marc doit prendre une décision difficile au sujet de son père.



Lundi 29 août 2022, épisode 966 : Alors que Léonor cherche a assumer l’entière responsabilité de ses actes, Alix se démène pour convaincre un artiste de lui faire confiance. Quant à Claire, elle replonge dans ses souvenirs…

Mardi 30 août 2022, épisode 967 : Tandis que Manu a du mal à croire ce qu’on lui raconte, Akim prend un suspect en filature, et Charles est de bon conseil. Pendant ce temps, Louis parviendra-t-il à confier le lourd secret qu’il porte ?

Mercredi 31 août 2022, épisode 968 : Tandis que Marc s’inquiète pour son fils, la vérité éclatera-t-elle enfin au grand jour ? De son côté, le commissaire Becker met en place une surveillance rapprochée pour mettre la main sur un fugitif.

Jeudi 1er septembre 2022, épisode 969 : Alors que Christophe reçoit une proposition inattendue, Marc est contraint de prendre une décision difficile par rapport à Jacques. Cécile, quant à elle, a la sensation que son enquête piétine, et Kira redoute les conséquences de ses actes…

Vendredi 2 septembre 2022, épisode 970 : Alix fait des pieds et des mains pour convaincre, tandis que Christophe, sous la menace, accepte la mission qu’il refusait. Elisabeth fait une surprise à Alain, et Cécile a du mal à supporter ce qu’elle vit dans son travail…

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 15 au 19 août 2022 en cliquant ICI

du 22 au 26 août 2022 en cliquant ICI

