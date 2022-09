Arnaques du 3 septembre : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6

5 ( 1 )

Arnaques du 3 septembre 2022. Ce soir sur M6 Julien Courbet vous propose un numéro inédit de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs.







A suivre dès 21h10 sur M6, ou via la fonction direct et en replay gratuit sur 6play







Pour mémoire, ce magazine d’investigation décrypte les arnaques les plus redoutables, celles qui transforment la vie en cauchemar et coûtent parfois très cher. Julien Courbet et ses équipes ont remonté les filières et mis à jour les pièges tendus par les escrocs. Vous découvrirez leurs secrets pour vous attirer dans les mailles de leurs filets mais aussi les conseils avisés d’experts pour vous en prémunir.

Arnaques du 3 septembre 2022 : sujets et reportages de ce soir

Compte Personnel Formation, La nouvelle arnaque au démarchage téléphonique.

Depuis 3 ans, les Français reçoivent des appels et des SMS de démarcheurs qui leur proposent d’utiliser leur compte formation « avant qu’il ne soit périmé ». Des tentatives frauduleuses pour vider le compte personnel formation dont chaque salarié français bénéficie. « Arnaques ! » a remonté ces filières en s’infiltrant dans un de ces centres d’appels basé à l’étranger. Mensonges et tromperie sont l’usage pour détourner à chaque fois plusieurs centaines voire plusieurs milliers d’euros.



Punaises de lit, arnaque et vente de panique dans ma chambre à coucher.

Découvrir des punaises de lit sur son matelas c’est la garantie de plusieurs mois de galère et de dépenses qui s’envolent. Des sociétés mal intentionnées s’achètent de la visibilité sur internet pour profiter de la panique des victimes face à ces nuisibles. Elles traitent les logements avec des produits chimiques, sans diagnostic sérieux et en surfacturant l’intervention. Souvent, cela ne sert à rien, les nuisibles poursuivent leur invasion.

Animaux de compagnie, éleveurs et animaleries, gare aux arnaques.

Pour éviter les arnaques de ventes d’animaux de compagnies sur les réseaux sociaux ou les sites de petites annonces, des Français se tournent vers les éleveurs et les animaleries. Mais là aussi, on peut se faire avoir par des pseudo-professionnels. « Arnaques ! » décortique les méthodes d’une éleveuse peu scrupuleuse et a remonté jusqu’en Hongrie la filière de chiots vendus illégalement en France.

« Arnaques » avec Julien Courbet c’est ce soir, samedi 3 septembre 2022 dès 21h10sur M6 et 6PLAY.

