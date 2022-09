The Voice Kids du 3 septembre : découvrez ce qui vous attend lors de la 3ème soirée (VIDÉO)

5 ( 1 )

The Voice Kids du 3 septembre 2022, extrait vidéo – Troisième prime de The Voice Kids 2022 ce soir sur TF1 avec Nikos Aliagas. Après deux premières soirées riches en émotions, les auditions à l’aveugle se poursuivent ce samedi soir.







À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







The Voice Kids du 3 septembre 2022 : découvrez un talent de l’émission de ce soir

Léa a 9 ans et a une idole : Julien Doré ! Elle l’écoute en boucle, trouve ses clips rigolos et ses chansons l’ inspirent. Pour The Voice Kids, elle reprend une chanson du répertoire de Julien Doré « Nous ». Le sujet de la chanson parle beaucoup à Léa et elle a envie de porter ce message « c’est important de faire attention à la planète ». Pour l’accompagner sur scène, son papa. Regardez la tête de Julien Doré lorsqu’il entend les premières notes de sa chanson.

The Voice Kids revient ce samedi 3 septembre 2022 dès 21h05 sur TF1 et bien sûr sur MYTF1 pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.

