« Belmondo l’incorrigible » : votre documentaire ce soir sur France 3 (5 septembre 2022)

« Belmondo l’incorrigible » au programme TV du lundi 5 septembre 2022 – Ce lundi soir à la télé, France 3 vous propose le documentaire inédit « Belmondo l’incorrigible ». À l’heure où l’on s’apprête à commémorer Jean-Paul Belmondo disparu il y a un an, l’on croit tout connaître de l’acteur aux 90 films et aux 160 millions de spectateurs… Et pourtant, il restait à découvrir l’essentiel à travers ce documentaire tout en archives : l’histoire intime d’un homme qui fut toujours fidèle à lui-même, à la vie comme à l’écran.







Ce documentaire retrace la véritable histoire d’un jeune acteur devenu, un peu malgré lui, un monstre sacré du cinéma. A voir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







« Belmondo l’incorrigible » : présentation

Charismatique et débrouillard, séducteur et casse-cou, Jean-Paul Belmondo a toujours joué ses rôles comme il a vécu, à mille à l’heure. Il n’eut qu’une seule passion, de Godard à de Broca, de Lautner à Lelouch : distraire le public par son sourire, son naturel, son énergie, ses cascades…

Mais contrairement aux apparences, son destin fut semé d’embûches. Ce film lève le voile sur une enfance fondatrice qui lui a permis de surmonter bien des obstacles toute sa vie grâce aux figures tutélaires de son père et de sa mère. Racontée de l’intérieur à l’appui de son autobiographie, de ses interviews et d’archives inédites, cette épopée retrace la carrière de ce jeune acteur turbulent qui lançait la Nouvelle Vague dans À bout de souffle avant de devenir le Bebel populaire, justicier indestructible et provocateur.



De film en film, ce documentaire brosse le portrait intime d’un homme qui se construit pour se hisser sur les sommets : ses triomphes mais aussi ses épreuves, ses doutes, ses secrets, ses colères, ses clowneries, ses déceptions ou ses drames personnels… Une parole qui nous éclaire sur cet amuseur public acharné de travail et de volonté, pétri d’humour et de gentillesse, mais aussi animé d’un sens aigu de la famille et de l’amitié.

Et à 22h45, le film « L’as des as »

Jo Cavalier, entraîneur national, doit accompagner l’équipe de boxe aux J.O. de Berlin. Durant le voyage, il prend en charge un enfant de 10 ans poursuivi par la Gestapo.

Avec : Jean-Paul Belmondo, Marie-France Pisier, Rachid Ferrache, Frank Hoffmann – Réalisateur Gérard Oury – 1982 – 98 min

Le documentaire « Belmondo l’incorrigible » , c’est ce soir à 21h10 sur France 3.

