Danse avec les Stars : qui a été éliminé ? (résumé + replay DALS 9 septembre)

Danse avec les Stars, résumé du prime 1 du 9 septembre – C’est parti pour le premier prime de la saison 12 de « Danse avec les Stars ». Camille Combal présente le jury de cette année : Chris Marques, François Alu, Marie-Agnès Gillot, et Bilal Hassani.







Parmi les 12 personnalités de la saison, seulement la moitié passera ce soir et l’un d’entre eux sera éliminé ! Et le jury peut donner un buzz d’immunité pour sauver quelqu’un. Nouveauté cette saison : le buzz rouge, qui peut uniquement être utilisé par Chris Marques. S’il le déclenche, il peut envoyer un couple directement en face à face !







C’est la chanteuse Anggun et Adrien Caby qui ouvrent le bal. Ils dansent un cha-cha. Pas de buzz, ni d’immunité ni de face à face. François salue le raffinement de ses mains mais aimerait que ça soit pareil pour ses jambes lors des prochains primes. Marie-Agnès reproche ses genoux ouverts, elle écarte trop les jambes. Bilal les félicite mais lui conseille d’être plus encrée dans le sol. Et enfin Chris reproche ses jambes pliées. Il rappelle qu’il faut respecter les fondamentaux de chaque danse.

Les notes d’Anggun : 6 de François, 6 de Bilal, 6 de Marie-Agnès, 5 de Chris. Total 23 points.

Amandine Petit et Anthony Colette enchainent avec un tango argentin. Pas de buzz. Chris parle d’une « très belle surprise » et salue « un vrai tango argentin », mais il a trouvé que c’était un peu trop plat. Bilal a trouvé ça « super beau », il sent l’alchimie entre eux. François leur donne des conseils techniques, et Marie-Agnès a beaucoup aimé. Elle parle d’une « très grande surprise ».

Les notes d’Amandine : 7 de François, 7 de Bilal, 7 de Marie-Agnès, 6 de Chris. Total 27 points.



David Douillet et Katrina Patchett dansent un American Smooth. Chris a déclenché son buzz rouge ! Il explique qu’il y avait beaucoup de déséquilibres et c’était trop hésitant. François se dit partagé. Il n’a même pas de note, il va directement en face à face !

Thomas Da Costa et Elsa Bois dansent à leur tour, sur un tango argentin. Bilal leur a donné un buzz d’immunité mais comme il en faut 4, ça ne suffit pas. Bilal a trouvé qu’ils ont brillé ensemble même si la technique n’est pas parfaite. Marie-Agnès a beaucoup aimé, mais elle a noté un stress de raideur. Chris affirme qu’il a vu « trop de choses pas normales ».

Les notes de Thomas : 5 de François, 8 de Bilal, 7 de Marie-Agnès, 4 de Chris. Total 24 points.

Billy Crawford et Fauve Hautot dansent un cha-cha. Il reçoit 4 buzz d’immunité et est donc directement qualifié pour la suite de l’aventure ! François a adoré, il les félicite. Chris affirme que « c’est super » tandis Marie-Agnès avoue qu’elle a eu envie de danser avec eux. Et enfin Bilal a été ému, il explique qu’on voit le travail.

Eva et Jordan Mouillerac dansent une valse contemporaine. Pas de buzz, François note des soucis techniques, Bilal trouve qu’Eva a assuré. Il note un regard fuyant, il trouve que ça manque de connexion entre eux. Chris est content qu’elle soit là, il a trouvé que c’était pas mal pour une première danse.

Les notes d’Eva : 4 de François, 6 de Bilal, 6 de Marie-Agnès, 5 de Chris. Total 21 points. Ils sont derniers.

Tous les couples vont maintenant repasser, à l’exception de Billy Crawford, déjà qualifié, et David Douillet et Eva, déjà en face à face. Ils passent tous sur la même danse, une chorégraphie TikTok. Chris annonce les notes : Amandine récolte 10pts en première position, Thomas est 2ème avec 8pts, et Angunn 3ème avec 6pts.

Danse avec les Stars : et le couple éliminé à l’issue du premier prime est…

Angunn, Eva et David Douillet sont donc en face à face. Le public vote pour désigner le couple qui continue. Eva est sauvée avec 58% des votes. Le jury doit ensuite choisir quel couple va être éliminé. Angunn récolte tous les votes du jury, elle est sauvée. David Douillet et Katrina Patchett sont donc les premiers éliminés !

Rendez-vous le vendredi 16 septembre à 21h sur TF1 pour suivre le second prime de Danse avec les Stars saison 12. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.

