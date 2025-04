Danse avec les Stars, Lenie s’exprime après sa victoire : « il m’est arrivé de pleurer chez moi » (VIDÉO)

Publicité





C’est Lénie et son partenaire Jordan Mouillerac qui ont été sacrés gagnants de « Danse avec les Stars » hier soir à l’issue de la finale face à Adil Rami et Florent Manaudou.











A LIRE AUSSI : Danse avec les Stars : et le gagnant est… (résumé + replay DALS 25 avril 2025)

« On vivait chaque prime un par un » a expliqué Lénie, à chaud juste après sa victoire, quand on lui a demandé si elle s’imaginait gagner. « Je pense que Jordan est allé chercher la jeune femme en moi. (…) Cette aventure m’a appris tellement de choses sur moi. »

« On dirait pas mais chaque semaine je me disais ‘comment je vais faire ?’ et ça m’est arrivé de pleurer chez moi et même d’en faire part à Jordan. Mais Jordan a su me pousser jusqu’au bout et grâce à lui j’ai pris confiance en moi » a confié Lénie.



Une interview à découvrir en entier en vidéo sur TF1+.