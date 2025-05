Lénie Vacher en froid avec sa manageuse, Julie ? Ses fans sous le choc

Publicité





Lundi soir, un événement inattendu a secoué la communauté de fans de Lénie Vacher, la jeune chanteuse issue de la Star Academy et gagnante de « Danse avec les Stars » le mois dernier. Sur Instagram, plusieurs abonnés attentifs ont remarqué que Julie, la manageuse de Lénie, ainsi que toute l’équipe encadrant la carrière de l’artiste, se sont désabonnés simultanément du compte officiel de la chanteuse. Une vague d’incompréhension et de spéculations s’est aussitôt emparée des réseaux sociaux.











Quelques heures plus tard, c’est Lénie elle-même qui a répondu à ce geste en se désabonnant à son tour de Julie et de ses collaborateurs. Si aucun commentaire officiel n’a été publié de part et d’autre, ce jeu de désabonnements publics n’a pas manqué de faire réagir la Toile.

Sur X (anciennement Twitter), les fans s’interrogeant sur les raisons de cette rupture digitale soudaine, d’autant que Julie venait d’offrir à Lénie un voyage de 3 semaines à Los Angeles pour travailler son anglais. Certaines hypothèses évoquent des tensions internes, peut-être liées à des choix artistiques ou stratégiques. D’autres appellent à la prudence, rappelant qu’un désabonnement sur les réseaux sociaux, bien que symbolique, ne constitue pas toujours une rupture professionnelle effective.

Pour l’instant, Lénie garde le silence, tout comme Julie et les membres de son staff. Mais ce geste en apparence anodin soulève de nombreuses interrogations sur la suite de la carrière de la jeune artiste, qui semblait jusqu’ici évoluer dans une atmosphère unie et bienveillante et qui cartonne actuellement avec son duo avec Jungeli « A tes côtés ».



