Michou accusé d’avoir trompé Elsa Bois avec l’ex de Théodort, Yasmine Golotchoglova

Une nouvelle rumeur secoue l’univers des influenceurs et enflamme les réseaux sociaux. Depuis quelques jours, Michou, YouTubeur aux millions d’abonnés, est au cœur d’une polémique explosive : il aurait trompé la danseuse Elsa Bois avec Yasmine Golotchoglova, ex-petite amie de Théodort, lui-même vidéaste et ancien ami proche de Michou.











Tout a commencé avec une vidéo publiée par Djilsi, dans laquelle ce dernier pose une question provocante à ses invités Joyca, Mastu et Théodort : « Qui n’éprouverait aucune culpabilité à coucher avec l’ex d’un ami ? ». La séquence fait sourire, jusqu’au moment où Théodort prend la parole. Problème : sa réponse est volontairement masquée, rendant son propos inaudible. Mais pour les internautes, le doute n’est plus permis — Théodort aurait cité Michou.

Rapidement, les spéculations s’emballent. D’autant plus que plusieurs indices semblent accréditer la théorie : Théodort a unfollow Michou sur les réseaux sociaux, les deux ne s’adressent plus la parole, et Yasmine Golotchoglova, ex de Théodort, aurait été proche de Michou avant sa rupture avec Elsa Bois en février dernier. Une rupture qui avait d’ailleurs surpris les fans, tant le couple formé sur le plateau de « Danse avec les Stars » semblait solide.

Depuis, Elsa Bois a tourné la page et vit aujourd’hui une relation très médiatisée avec le nageur Florent Manaudou. Michou, de son côté, ne s’est pas encore exprimé publiquement sur la rumeur. Mais les internautes, eux, mènent l’enquête : montages, dates, likes et captures d’écran sont passés au peigne fin pour tenter de démêler le vrai du faux.



Ni Michou, ni Yasmine, ni Théodort n’ont confirmé ou infirmé les faits pour le moment, mais la tension est palpable dans la sphère YouTube. Si cette rumeur se confirme, elle pourrait expliquer la rupture de certaines amitiés et le récent éloignement entre plusieurs membres emblématiques de la bande des vidéastes français.

En attendant des clarifications, les réseaux s’enflamment, et Michou est plus que jamais sous le feu des projecteurs — non pas pour ses vidéos, mais pour ce qui pourrait bien être l’une des polémiques de l’année.