Demain nous appartient du 22 septembre : Benjamin entre la vie et la mort (résumé + vidéo épisode 1279 en avance)

Demain nous appartient du 22 septembre 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1279 de DNA – Benjamin est entre la vie et la mort à l’hôpital ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, il est plongé dans un coma artificiel et Victoire informe Alma que son pronostic vital est toujours engagé…







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1

Demain nous appartient du 22 septembre – résumé de l’épisode 1279

A l’hôpital Saint-Clair, tout le monde s’inquiète de l’état de Benjamin qui s’aggrave de jour en jour. Sur la scène de crime, Karim et Damien avancent…Rien n’est sûr pour le moment, mais un nom pose question…

Alors que le comportement de Dan commence à jouer contre lui, Audrey a peur pour Léo. Alex est très remonté contre sa nouvelle employée. Une relation à distance difficile à gérer pour Nathan.



Demain nous appartient du 22 septembre – vidéo de la première scène

