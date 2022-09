Ici tout commence du 22 septembre : Lisandro se pose des questions (résumé + vidéo épisode 493)

5 ( 1 )

Ici tout commence du 22 septembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 493 – Anaïs a toujours un comportement étrange et refuse de parler à Lisandro ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Celui s’inquiète et cherche à comprendre, mais Anaïs se braque et se ferme…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 22 septembre – résumé de l’épisode 493

Des tensions naissent entre Anaïs et Lisandro… Lisandro s’inquiète de voir Anaïs de plus en plus distante. Il lui parle de ce que Rose et la chef lui ont dit au sujet du souvenir dont elle n’a pas voulu parler. Anaïs est glaciale avec Lisandro et l’envoie balader !

Au double A, c’est le grand jour ! Anaïs et Salomé s’affrontent pour l’ouverture du restaurant éphémère. Louis fait ses premiers pas en tant que professeur… Et à la grande surprise des élèves de seconde année, il leur fait des compliments sur leurs plats après une nuit de travail !



Ici tout commence du 22 septembre – vidéo extrait de l’épisode

