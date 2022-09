Demain nous appartient spoiler : Dan incontrôlable (vidéo épisode du 23 septembre)

5 ( 8 )

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance épisode 1280 – Dan va devenir totalement incontrôlable dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, il va carrément prendre son fils Mathis et son copain Léo en otages !







Dan est armé et s’énerve, les enfants ont peur alors que la police s’apprête à intervenir.







La brigade de Sète est aux aguets : Il faut stopper la prise d’otage ! Avec cette histoire de garde, Dan ne se contrôle plus. Il devient fou de rage et retient en otages Mathis et Léo. Seuls avec lui et alors que Dan est armé, les enfants ont peur… La police est prête à intervenir.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo du 23 septembre : une nouvelle prise d’orages à Sète

