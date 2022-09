Un si grand soleil du 21 septembre : Manu en danger de mort (résumé épisode 981 en avance)

5 ( 7 )

Un si grand soleil du 21 septembre, spoiler résumé de l’épisode 981 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » et impatient de découvrir ce qui vous attendk c’est le moment? On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mercredi 21 septembre.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Au petit matin, Cécile ignore Christophe et son café. Elle s’en va sans un mot. Christophe retrouve Achille pour jouer au basket. Lui aussi constate qu’il a la tête ailleurs… Achille remercie Christophe pour le vélo qu’il lui a offert.

Au lycée, Lily vient parler à Kira. Elle lui parle de Louis et lui demande son avis concernant son intimité… Kira est gênée et lui dit qu’elle ne sait rien. Kira est dégoûtée et en parle à Thaïs en rentrant en cours. Et Thaïs lui explique que de son côté, c’est le prof de philo qui l’intéresse.



Publicité





L’autopsie d’Angel se poursuit. Le légiste observe au microscope les fils de suture… Il conclut à une utilisation de fils résorbables alors que proscrit dans le cas de l’opération d’Angel ! Becker reçoit Manu et lui explique qu’il est blanchi sans savoir la cause exacte de la mort. Il est réintégré.

Le procureur se dit soulagé auprès de Cécile que la police n’y soit pour rien. Mais il regrette qu’Angel ne soit jamais jugé pour ses actes. Ils recherchent toujours Franck Bellon et Cécile lui parle de la surveillance d’Eva, la femme d’Angel, qui est sûrement mêlée.

Johanna reçoit Eva et l’informe des conclusions de l’enquête de l’IGPN. La police n’est pas responsable. Mais sur demande d’Eva, elle balance le nom de Manu Leoni ! Elle lui précise que l’autopsie n’a conclu à aucune violence. En sortant, Eva balance le nom de Leoni à Bellon. Elle lui demande de le retrouver et le tuer ! Bellon pense que c’est une mauvaise idée mais elle est catégorique.

Au lycée, les profs discutent et le prof de philo a l’air stressé. Louis reproche à Kira de l’éviter. Kira l’envoie balader et s’en va.

Margot se confie à Antonin, elle s’inquiète pour Cécile qui ne répond même plus à ses messages. Antonin l’encourage à lui balancer que Christophe a un fils caché. Margot hésite.

Enzo et Florent plaisantent mais voient que Kira ne va pas bien. Enzo décide d’aller lui parler. Elle lui parle de sa dispute avec Louis, elle se trouve ridicule. Enzo lui conseille d’aller lui dire ce qu’elle ressent…

Christophe rentre avec un bouquet de roses. Il s’excuse. Ils finissent par parler de l’enquête, Cécile est inquiète et a la pression. Cécile ne veut plus parler et va se coucher.

Manu et Eve sortant d’un restaurant, un homme les observe…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 30 septembre 2022

Un si grand soleil du 21 septembre extrait, Eva veut la mort de Manu

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note