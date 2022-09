Demain nous appartient spoilers : Sacha de retour, Benjamin agressé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 19 au 23 septembre)

4.3 ( 6 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 19 au 23 septembre 2022 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? Comme chaque week-end, si vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine, c’est le moment. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par le retour de Sacha Gérard !

En effet, pendant ces trois semaines, Sacha était en fait resté à Sète ! Le procureur est tendu par la nouvelle de son retour et met la pression à Martin. Mais Sacha enlève Lisa et pourrait bien faire une nouvelle victime… La police va-t-elle enfin réussir à l’arrêter ?

De son côté, Alex est déçu d’Emma tandis que Benjamin doit faire un rapport sur le père du petit Mathis. Dan va alors déraper et agresser Benjamin ! Audrey va s’inquiéter pour Léo…



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 19 au 23 septembre 2022

Lundi 19 septembre (épisode 1276) : L’étrange comportement du docteur Lévy préoccupe William. Les policiers rouvrent une affaire qu’ils pensaient close. Gabriel et Charlie ont des remords. Benjamin s’inquiète pour Mathis.

Mardi 20 septembre (épisode 1277) : Lisa annonce à Martin le compte-rendu de son rapport. Pour stopper le fugitif, la police boucle la ville. Avant ses épreuves, Manon angoisse. Face à Benjamin, Dan règle ses comptes.

Mercredi 21 septembre (épisode 1278) : L’intervention de Sébastien révolte les policiers. Victoire se retrouve à nouveau seule. Un coup de feu est tiré dans un parking. Chez Dan, Mathis et Léo font une découverte très inquiétante. Au mas, de premiers rapprochements entre Emma et Judith.

Jeudi 22 septembre (épisode 1279) : Alors que le comportement de Dan commence à jouer contre lui, Audrey a peur pour Léo. Alex est très remonté contre sa nouvelle employée. Une relation à distance difficile à gérer pour Nathan.

Vendredi 23 septembre (épisode 1280) : Dan franchit la barre de non-retour. Alma en veut à Victoire de lui avoir menti. Nathan gâche l’après-midi de François et Charlie. Pour Alex, Sylvain commet une grosse erreur.

VIDÉO Demain nous appartient spoiler, la bande-annonce du 19 au 23 septembre 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

