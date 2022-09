Demain nous appartient spoilers : Adrien de retour et en danger, Lisa s’installe, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 26 au 30 septembre)

4.3 ( 6 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 26 au 30 septembre 2022 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Demain nous appartient » ? En ce début de week-end et comme toujours, si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine, c’est le moment. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par le retour d’Adrien, le fils d’Alma !

En effet, il est à Sète et Martin informe Alma que celui qui a tiré sur Benjamin a aussi tiré sur son fils ! Le retour d’Adrien est donc lié à l’agression de Benjamin. A l’hôpital, c’est le soulagement puisque Benjamin se réveille.

Au commissariat, Lisa est déjà de retour. Et pour cause, elle rejoint leur équipe et s’installe à Sète !

Quant à Gabriel, il débute son stage avec Raphaëlle et Soraya. Et Christelle est convaincue que Sylvain la trompe…



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 26 au 30 septembre 2022

Lundi 26 septembre (épisode 1281) : Un élément sur les images de vidéosurveillance intrigue les enquêteurs. Un mystérieux individu tente d’entrer en contact avec Alma. L’enthousiasme de Gabriel est mis à rude épreuve. Sylvain est particulièrement convaincu après un nouveau rendez-vous.

Mardi 27 septembre (épisode 1282) : Les policiers le savent, ils doivent impérativement retrouver le témoin. Un élément va tout faire basculer. Soraya doit une fière chandelle à Gabriel. Christelle prend Sylvain sur le fait.

Mercredi 28 septembre (épisode 1283) : Une nouvelle enquêtrice rejoint les rangs des policiers. A la recherche du témoin, les policiers font une terrible découverte. Noor tombe de haut. Bart est en colère face au comportement de Nathan avec ses clientes.

Jeudi 29 septembre (épisode 1284) : Adam est chargé d’une délicate mission. Alma reçoit sur son portable une vidéo particulièrement alarmante. La relation entre Jordan et Emma agace Judith. Marianne est jalouse de la proposition de Chloé à Renaud.

Vendredi 30 septembre (épisode 1285) : Alors que les policiers piétinent, de précieux éléments font avancer l’enquête. Soraya apporte des nouvelles rassurantes. Judith n’est pas convaincue par les plans de Jordan. Camille se moque de Dorian : il a tout l’air d’être sous le charme de… Marianne !

VIDÉO Demain nous appartient spoiler, la bande-annonce du 26 au 30 septembre 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

